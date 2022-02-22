Donetsk liderinden açıklama: Rusya’dan askeri yardım isteyebiliriz

Donetks Halk Cumhuriyeti’nin lideri Denis Puşilin, bölgedeki sınır sorununun zor bir konu olduğunu ve daha sonra çözüleceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın tek taraflı bağımsızlık kararını tanıdığı Ukrayna'nın doğusundaki Donetks Halk Cumhuriyeti'nin lideri Denis Puşilin, savunma konusunda kendi güçlerine güvendiklerini, ancak askeri yardım için Rusya’ya dönebileceklerini söyledi.

Rus devlet televizyonuyla röportajında Rusya'nın Donbas'taki Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni “kendi idari sınırları” kapsamında tanıdığını kaydeden Puşilin, Donetsk'te kendilerinin kontrolünde olmayan bölgelerle ilgili sınır sorununun daha sonra çözüleceğini ifade etti. Puşilin, “Sınır sorunu basit değil ve daha sonra çözülecek” dedi.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

İlerleyen saatlerde ise bölgeden patlama haberi geldi. Reuters’a konuşan görgü tanıkları, Donetsk şehir merkezinden patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna güçleri arasında çatışmalara sahne olan Donbas'taki Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararı, Ukrayna-Rusya krizinde tansiyonun fırlamasına yol açtı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko da, ülkesinin Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri şu anda kontrol ettikleri sınırlar içerisinde tanıdığını söylemişti.

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