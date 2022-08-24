Dr. Öz’den çok sert açıklama: ABD siyasetinde sebze polemiği

Medyatik doktor Mehmet Öz yaptığı açıklamalarla ABD siyasetinde gündem yaratmaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Pensilvanya’dan Cumhuriyetçi ABD Senatosu adayı Dr. Mehmet Öz seçim kampanyasını sürdürüyor. Demokrat aday John Fetterman’la atışan Dr. Öz “sebze savaşı” başlattı.

Geçen hafta ülkedeki enflasyondan şikayet eden ve sebze fiyatlarından yakınan Dr. Öz’e yanıt Fetterman’dan gelmişti. Fetterman, Dr. Öz’ün veryansın ederken sebze için Pensilvanya’da yaşayanların kullandığı kelimeyi tercih etmemesini eleştirdi.

“İNME GEÇİRMEZDİ”

Fakat bugün ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Business Insider’a konuşan Dr. Öz’ün kıdemli iletişim danışmanı Rachel Tripp’in açıklamaları gündem oldu. Dr. Öz’ün en güvendiği isimlerin başında gelen Tripp, “Eğer John Fetterman hayatı boyunca sebze yeseydi belki de inme geçirmez ve bunun hakkında sürekli yalan söyleyen bir pozisyonda olmazdı” dedi.

Dr. Öz ile Fetterman arasındaki mücadelenin yakın geçmesi beklenirken buradan çıkacak sonucun Washington’da da dengeleri değiştireceği öngörülüyor. Ayrıca bu seçimlerden çıkacak sonucun da ABD’nin eski başkanı Donald Trump için bir referandum olması bekleniyor. Çünkü Trump, Cumhuriyetçilerin ön seçiminde Dr. Öz’ü desteklediğini açıklamış ve mitinglerinde boy göstermişti.

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