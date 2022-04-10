Dünya genelinde kaç kişi corona oldu? Türkiye kaçıncı sırada? İşte son veriler

Corona virüsü can almaya devam ediyor. Dünya genelinde vefat sayısı 6 milyonu geçti, vaka sayısı da 500 milyona dayandı. Türkiye toplam vaka sayısında, hem dünyada hem de Avrupa'da üst sıralarda yer alıyor.

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Corona virüsünün dünya genelindeki etkisi sürüyor. Vaka sayısı 498 milyon 825 bine çıkarken virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı da 6 milyon 202 bin oldu. Dünya genelinde sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 443 milyon 834 bin 817 oldu.

ABD BİRİNCİ SIRADA

Çin’de ortaya çıkıp kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsünde en çok vaka görülen ülke ABD. Virüsün merkezi konumunda olan ülkede toplam vaka sayısı 82 milyon 53 bin 242. ABD’de şimdiye kadar 1 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti.

ABD’yi sırasıyla Hindistan, Brezilya ve Fransa takip ediyor. Toplam vaka sayısında Türkiye ise 10. sırada yer alıyor. 14 milyon 958 bin 974 toplam vakanın bulunduğu Türkiye’de şimdiye kadar hayatını kaybeden kişi sayısı ise 98 bin 409.

AVRUPA’DA ÜST SIRALARDAYIZ

Türkiye toplam vaka sayısında ise Avrupa’da beşinci sırada yer alıyor. Avrupa’da birinci sırada bulunan ülke ise Fransa. Ülkedeki toplam vaka sayısı 26 milyon 839 bin 721. Virüs nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 143 bin 243. Avrupa’da en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke Almanya. Onu sırasıyla İngiltere ve İtalya takip ediyor.

TÜRKİYE’DE GÜNLÜK VAKA SAYISI 5 BİNİN ÜZERİNDE

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 10 Nisan Pazar gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 32 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı ise 5 bin 609 oldu.

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