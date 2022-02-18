Dünyanın en kısa süren uluslararası uçuşu: 8 dakikada ülke değişikliği

Karayip adaları Anguilla ve St. Maarten arasındaki uçuş şu anda dünyanın en kısa uluslararası ticari uçuşu olarak tarihe geçti.

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Hiçbir servisi olmayan, business class kabini bulunmayan, hiçbir uçak içi eğlencesi bulunmayan bir uluslararası uçuş düşünün. Kalkış ve iniş dahil olmak üzere tam 8 dakika süren dünyanın en kısa uluslararası uçuşuna başlandı.

Karayip adaları Anguilla ve St. Maarten arasındaki uçuş şu anda dünyanın en kısa uluslararası ticari uçuşu olarak tarihe geçti.

Sadece 25,7 kilometre uzunluğunda ve 5,6 kilometre genişliğinde bir İngiliz Denizaşırı Bölgesi olan Anguilla, 33 farklı beyaz kumlu plajıyla tanınıyor. Ünlü isimlerin de favorisi olan adada LeBron James’in Little Bay’de bir kayadan atladığını veya Justin Bieber’ın yerel şarkıcı Bankie Banx ile sahnede “Sorry” şarkısını söylediğini görebilirsiniz…

‘ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ’

Sint Maarten’deki Princess Juliana Uluslararası Havaalanı, sahil üzerinde alçaktan uçan uçakların adaya iniş-kalkışlarının takip edilmesiyle de ünlendi. Youtube’da birçok turistin burada uçakların kalkış ve inişlerini izlediklerini görmek mümkün…

Bölgede uçuş gerçekleştiren kaptan pilot Carl Avery Thomas, Sint Maarten ile Anguilla arasındaki rotada tarifeli uçuşlar sunan tek havayolu olan Anguilla Air Services’ın sahibi ve şirketin beş pilotundan biri. Thomas, “Anguilla gibi küçük bir ada için hava bağlantılarını sürdürmenin son derece önemli olduğunu” söyledi.

Ağırlıklı olarak turizme dayanan Anguillia ekonomisi için bu uluslararası uçuşların önemini vurgularken, “Anguilla gibi beş yıldızlı bir destinasyonu havalimanı olmadan tanıtamazsınız” dedi.

Saint Martin ve Anguilla arasındaki düzenli feribotlar pandemi sırasında askıya alındı, ancak o zamandan beri yeniden başladı. Çoğu turist adaya Sint Maarten’den sürat teknesi ile gelse de dünyanın en kısa süreli uluslararası uçuşunun yılda iki veya üç kez gerçekleştirildiği açıklandı.

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