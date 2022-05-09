Dünyanın gözü Moskova’da: Putin’den peş peşe açıklamalar

Rusya ile Ukrayna arasında 75 gündür savaş devam ederken bugün Moskova'daki Kızıl Meydan'da geniş kapsamlı bir kortej ve kutlama düzenleniyor... İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı elde edilen zaferi kutlayan Rusya Devlet Başkanı Putin Batı dünyasına yönelik çok sert açıklamalar yapmaya başladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kızıl Meydan bugün tarihi günlerinden birini yaşıyor… 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmeye başlayan Rusya, İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’na karşı elde ettiği zaferi kutluyor.

Fakat gözler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’de… Zira bugün uzmanlar Putin’in Ukrayna savaşı ve Batı ülkeleri ile ilgili çok sert ve net açıklamalar yapmasını bekliyordu. Putin, dev etkinlikte sahneye çıktı ve açıklamalarda bulundu.

Putin, Ukrayna’nın işgalinin gerekli olduğunu söylerken, “Çünkü Batı bizim topraklarımıza ve buna Kırım da dahil, buraları işgal etmeye hazırlanıyordu” dedi.

Ukrayna’yı işgal etme sürecinde yaralanan ya da ölen Rus askerlerine ve yakınlarına yardım edileceğini duyuran Putin, “NATO, sınırımızda tehdit unsuru oluşturuyordu. Batı bizi dinlemedi. Özel askeri operasyon zorunluydu ve tam zamanında yapıldı, düşmanlar Rusya’ya karşı teröristleri kullanmaya çalıştı” ifadesini kullandı.

11 DAKİKALIK KONUŞMA

Putin, Rus askerleri ve Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde savaşan gönüllülere seslenerek “Sizler vatanımız ve ülkemizin geleceği için savaşıyorsunuz. Her askerin ölümü bize acı veriyor. Devlet, yaşamını yitiren askerlerin ailelerine yardımcı olmak için her şeyi yapacak” dedi.

Putin konuşmasını, “Rusya için, Zafer İçin, Yaşasın!” sözleriyle bitirdi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 75’inci gününde konuşan Putin’in açıklamaları 11 dakika sürdü. Putin, savaşın gidişatı ile ilgili bir açıklama yapmazken birkaç kez 1941’de Sovyetler Birliği’nin Adolf Hitler’e karşı elde ettiği zaferle Ukrayna’da yaşananları benzetti.

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