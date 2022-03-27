Ekvador’da 5,8 büyüklüğünde deprem: Binalarda hasar oluştu

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bazı binalarda hasar olduğu bildirildi.

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Güney Amerika ülkesi Ekvador’da TSİ 07.30 sularında deprem meydana geldi.

Ekvador’un kıyı bölgesini vuran depremin büyüklüğünün 5.8 olduğu açıklandı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), depremin 40 km (25 mil) derinlikte olduğunu ve merkez üssünün Ekvador, Esmeraldas’ın 9 km güney-güneydoğusunda olduğunu söyledi.

Depremin ardından can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmazken, deprem nedeniyle bazı binaların zarar gördüğü ve otoyollardaki ışık direklerinin devrildiği bildirildi.

Ekvador’un kıyı bölgesi yakınlarında Cumartesi günü geç saatlerde 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, binalara zarar verdi ve otoyollardaki ışık direklerini devirdi.

Sosyal medyada paylaşılan video ve görüntülerde, depremin ardından kısmen çöken binalar ve bir hastanenin içinde bazı hasarlar görüldü.

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