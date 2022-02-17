El Salvador’dan ABD’ye uyarı: “İç işlerimizden uzak dur”

ABD senatörlerinin, Orta Amerika ülkesinin Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul etmesiyle ABD'nin karşı karşıya kaldığı ekonomik riskler hakkında soruşturma çağrısında bulunmalarının ardından El Salvador Başkanı Nayib Bukele, ABD'nin iç işlerinden uzak durması ikazında bulundu.

Sozcu.com.tr

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Senatörler Jim Risch, Bill Cassidy ve Bob Mendez, ABD ekonomisi için oluşturduğu riskleri değerlendirmek amacıyla Dışişleri Bakanlığı’ndan El Salvador’da Bitcoin uygulaması hakkında bir rapor sunmasını istedi.

40 yaşındaki lider Bukele ise, senatörlerin eski nesil olmalarına atıfta bulunarak, “Tamam boomers… Egemen ve bağımsız bir ulus üzerinde 0 yetkiniz var. Biz sizin koloniniz, arka bahçeniz veya ön bahçeniz değiliz. İç işlerimizden uzak durun. Kontrol edemeyeceğiniz bir şeyi kontrol etmeye çalışmayın.”

El Salvador, ABD dolarına paralel olarak resmi kullanım için kripto para birimini benimseyen dünyadaki ilk ülke oldu ve bu karar Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) sert eleştiriler aldı.

ABD senatörleri, Bitcoin’i benimsemenin ABD hükümetinin yaptırım politikasını zayıflatabileceği ve suç örgütlerinin faaliyetlerini artırabileceği gerçeği konusunda duydukları korkuyu dile getirdiler. Senatörler yaptıkları açıklamada, “Bu yeni politika, Çin ve organize suç örgütleri gibi kötü niyetli aktörleri güçlendirerek ABD yaptırım politikasını zayıflatma potansiyeline sahip” dediler.

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