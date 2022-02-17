Elon Musk, Kanada başbakanını Hitler fotoğrafıyla eleştirdi

Daha önce de Kanada’da aşı zorunluluğunu protesto ederek günlerce ülkede hayatın durma noktasına gelmesine yol açan kamyoncuları savunan Elon Musk, son olarak da Kanada Başbakanı Trudeau’yu Hitler paylaşımıyla topa tuttu.

Sozcu.com.tr

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Tesla'nın kurucusu olan dünyanın en zengin insanlarından Musk, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu Nazilerin lideri Adolf Hitler'le karşılaştırdığı fotoğrafla tartışma yarattı.

Kripto para ticareti sitesi CoinDesk'in Trudeau'nun protestoculara yönelik fonları engelleme kararıyla ilgili haberine Musk'ın yanıtı dikkat çekti.

Musk, paylaşımında üzerinde “Beni Justin Trudeau'yla karşılaştırmaktan vazgeçin. Benim bir bütçem vardı” yazan Hitler'in bir fotoğrafını paylaştı.

Annesi Kanadalı olan ve gençliğinde bu ülkede yaşayan Elon Musk, daha önce de Kanada'da aşı zorunluluğuna karşı büyük gösteriler düzenleyen kamyonculara desteğini ilan etmiş, Kanada hükümetini barışçıl gösterileri bastırmakla suçlamıştı.

Musk, bağış toplama platformu GoFundMe'nin kamyonculara yapılan bağışları durdurma kararına da sosyal medyada paylaştığı “Çifte standart?” yorumuyla tepki göstermişti.

Kanada Başbakanı Trudeau, önceki gün ülke tarihinde ilk kez federal hükümete corona virüsü kısıtlamalarına karşı devam eden protestoları bastırmasını için geçici yetkiler veren Acil Durum Yasası'nı yürürlüğe koyduğunu duyurmuştu.

GÖSTERİCİLERİN ÜZERİNDEN ÇOK SAYIDA SİLAH ÇIKTI

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Marco Medicino, başkent Ottawa'da gözaltına alınan bazı göstericilerin aşırı sağcı örgütlerle ilişkili olduğunu duyurdu. Bu göstericilerin Ottawa'da polisleri öldürme planı yaptığı da ifade edildi.

Göstericilerin üzerinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

4 göstericiye polisleri öldürmeyi planlama suçlamasıyla dava açıldı.

Ülkedeki aşırı sağcı gruplardan Canada First (Önce Kanada) lideri, hükümetin gösterileri durduramayacağını belirterek “Trudeau kaçınılmaz olanı engelleyemez” demişti.

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