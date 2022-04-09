Enişte yolcu… Türk eşi Zübeyde’nin harcamaları başını yaktı

Genç Türk eşi Zübeyde’ye "yüksek maaş ile lüks araç“ kıyağı ve yolsuzlukla suçlanan Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann'ın koltuğu sallanıyor. Feldmann, dava açılırsa partisinden istifa edeceğini ve bir daha aday olmayacağını açıkladı. İktidar ortakları ve muhalefet ise, "Bu yetmez, artık Frankfurt’u yönetemez“ diye ses yükseltti.

Ali GÜLEN

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Avrupa’nın finans merkezi Frankfurt‘ta Anakent Belediye Başkanı olan, Sosyal Demokrat Partili Peter Feldmann, “Türk eşi Zübeyde'ye ekstra maaş ödemesi, lüks araba alımı ve yolsuzluk suçlamaları“ nedeniyle partisinden istifa edeceğini duyurdu.

Frankfurt Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmayla ilgili iddianame mahkeme tarafından kabul edilirse Feldmann, SPD'den istifa edecek. Ayrıca, iki yıllık görev süresinin ardından 2024'te de aday olamayacak.

“PARTİ YETMEZ, BAŞKANLIĞI BIRAK“

Almanya’daki Türkler'in “Enişte” dediği Feldmann, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Partimle dayanışma için bu kararı aldım“ dedi. Belediye Başkanı’nın sözlerine cevap Hıristiyan Demokrat Parti'den (CDU) geldi. CDU'nun Frankfurt İl Başkanı Uwe Becker, “Bu iyi de, şehre verdiği zararı niye hiç düşünmüyor? Görevini layıkıyla yapmadı“ diye konuştu.

Yeşiller'den gelen açıklama da benzer yönde oldu. Feldmann'ı başkanlıkta tutan partilerden biri olan Yeşiller, “2024'te aday olmayacağı açıklaması çok da büyük adım değil. Biz iki yıl daha görevde kalmasını tasavvur edemiyoruz“ dedi.

ZÜBEYDE İLE EVLİ AMA AYRI



Kendisinden 29 yaş küçük Zübeyde Temizel (34) ile 6 yıl önce evlenen Başkan Feldmann, bu evlilikten bir kız çocuk babası oldu. İkili daha sonra evlerini ayırdı ve yaklaşık iki yıldır da ayrı yaşıyorlar.

Feldman yaklaşık 5 yıldır, sosyal yardım kuruluşu AWO'da çalışan ve orada çocuk yuvası müdüresi yapılan, altına da lüks bir araba verilen Zübeyde'ye “nüfuzunu kullandırmakla“ suçlanıyor. Ayrıca, AWO'nun toplanan bağışlarla Feldmann'ın seçim kampanyasına destek verildiği belirtiliyor.

İDDİANAME: 3 YILA KADAR HAPİS



Frankfurt Savcısı Nadja Niesen, Ceza Yasası'nın, yolsuzluğu düzenleyen 331. Maddesi'ne dayanarak Feldmann hakkında soruşturma başlatmıştı. Eşine kıyak yapılmasının yanı sıra, bu suçlamanın temeli, “2018 seçimleri öncesi sosyal yardım kuruluşu AWO’nun, topladığı bağışların Feldmann’ın seçim kampanyasına destek için kullanıldığı; bu desteğin gizli amacı olduğu, Feldmann’ın başkan seçilmesi ile AWO’nun bir takım çıkarlar elde etmeyi amaçladığına“ dayanıyor. Bu suçun cezası ise üç yıla kadar hapsi öngörüyor. İddianame kabul edilirse Feldmann'ın artık başkanlık görevinde de fazla kalamayacağı sanılıyor.

Zübeyde ile Başkan Feldmann 6 yıl önce evlendi, bir kız çocukları oldu. Çift iki yıldır ayrı yaşıyor.

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