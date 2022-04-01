Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi! Art arda açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki toplantısının olumlu ve yapıcı geçmesinin barışa dair ümitleri yeşerttiğini ifade etti. Görüşmeyle ilgili Rusya'dan da açıklama yapıldı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin salı günü İstanbul’da yaptıkları toplantı ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul’daki toplantısının olumlu ve yapıcı geçmesinin barışa dair ümitleri yeşerttiğini ifade etti.

Tarafların sağduyulu hareket etmesinin ve diyaloğu sürdürmesinin önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i bir araya getirerek barış gayretlerini taçlandırmak istediklerini dile getirdi.

KREMLIN’DEN AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Putin de Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin görüşmesine İstanbul’da ev sahipliği yapmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Putin'in Ukrayn -Rusya müzakerelerinin İstanbul'da organize edilmesindeki desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği belirtilerek, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ile devam eden müzakere sürecine dair temel değerlendirmelerde bulundu. Devlet Başkanı Putin, Rus ve Ukraynalı temsilciler arasında 29 Mart’ta İstanbul’da yapılan müzakere turunun düzenlenmesine destek verdiği için Türkiye'ye şükranlarını dile getirdi” denildi.

Açıklamanın devamında, “Donbass’ı korumak için devam eden özel askeri operasyon bağlamında insani meselelerin tartışıldığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Savunma Bakanlığı’na Türk vatandaşlarının ve Türk ticari gemilerin savaş alanından tahliyesine sağladığı destekler için teşekkür etti” ifadeleri kullanıldı.

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