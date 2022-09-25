Erdoğan’ın BM kürsüsünden yaptığı açıklamayı analiz ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta içinde New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı açıklama tartışılmaya devam ediliyor... Keşmir sorununa değinen Erdoğan'ın geçen yıllara göre tonunu yumuşatmasıyla ilgili dikkat çekici bir analiz yayınlandı.

Sozcu.com.tr

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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmalarda çözülemeyen Keşmir krizini her fırsatta dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta gerçekleşen etkinlikte de aynı konuyu gündeme getirdi. Fakat geçen yıllara göre daha hafif bir tonda Keşmir sorununa değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri Hindistan’da gündem oldu.

2019’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri Hindistan hükümetinde tepki yaratırken bu yıl bu konuyu daha hafif gündemine alması dikkat çekti. Hint medyası Erdoğan’ın konuşmasını analiz ederek, neden Erdoğan’ın geçen yıllara göre daha ılımlı konuştuğunu yazdı. Geçen yılların aksine bu yıl konuşmasında Keşmir’de Pakistan’ı desteklemeyen Erdoğan’ın bu konudaki tutumunun ise bir hafta önce Özbekistan’da değiştiğine dikkat çekildi. Hint medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Şangay İşbirliği Örgütü’nde bir araya geldiğine ve iki ismin birçok konuyu gündemine aldığı kaydedildi.

Ülkenin önde gelen medya kuruluşlarından Eurasian Times isimli haber platformunu yöneten Hint gazeteci Prakash Nanda’nın kaleme aldığı kapsamlı yazıda Erdoğan’ın neden Hindistan’la ilişkileri yumuşatmak istediğine dair 3 sebep sunuldu.

BİRİNCİ SEBEP: TAMAMEN EKONOMİK

Makalede, “Bu sebeplerden biri Şangay İşbirliği Örgütü’nün başkanlığı, Avrupa Birliği modeline benziyor ve bu yıl Hindistan bunun başkanı olacak. Ayrıca Aralık ayında G-20 Zirvesi’ne de ev sahipliği yapılacak. Büyük bir ekonomik krizden geçen Türkiye’de enflasyon yüzde 80’i aşmış durumda ve ideolojik olmak yerine Türkiye pragmatik olmalı” denildi. Bu sebeple Türkiye’nin düşmandan çok dost elde etmeye çabalaması gerektiği de belirtildi.

Hindistan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştiğine dikkat çekilirken, Hint turistlerin de Çin ve Endonezya’dan sonra en kalabalık Asyalı turist grubunu oluşturduğu açıklandı.

İKİNCİ SEBEP: İDEOLOJİ DEĞİŞİKLİĞİ Mİ GELİYOR?

Makalede Erdoğan’ın Pakistan, Malezya, İran ve Katar’la yakınlaştığı ve bu ülkelerle birlikte Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin karşısına çıktığı belirtilirken bu yaklaşımın da sona ermek üzere olduğu öne sürüldü.

Makalede, “Türkiye, Pakistan, Malezya, İran ve Katar’la birleşmenin başarısız olduğunu anlamış olabilir. Erdoğan’ın en büyük destekçilerinden Pakistan’ın eski başbakanı İmran Han’ın gitmesi, Pakistan’ın Suudi Arabistan’a finansal açıdan bağlı olması bu fikri yok etti” denildi. Türkiye’nin Suudi Arabistan, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle de ilişkilerini normalleştirme yoluna gittiği de belirtildi. Makalede, Hindistan’ın Türkiye’nin normalleşme çabası içinde olduğu Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail ve Mısır’la ilişkilerinin iyi olduğu da hatırlatıldı.

ÜÇÜNCÜ SEBEP: KAÇAK PAKİSTANLILAR

Makalede, Türkiye’nin Hindistan ile arasını düzeltme çabasının arkasında Pakistan’dan çok sayıda kaçağın ülkeye giriş yapması olduğu da öne sürüldü. Türk yetkililere göre 3 bin ile 6 bin Pakistanlının kaçak yollara ülkeye giriş yaptığı ve birçoğunun da ülkede kaldığına dikkat çekildi.

Ülkede kalan Pakistanlıların, Türk örf ve adetlerine uygun davranmadığı ve kadınları taciz ettiğine de dikkat çekilirken, Türkiye kamuoyunda Pakistanlılara karşı bir duruş oluştuğu da hatırlatıldı. Ülkeye kaçak yollara gelen Pakistanlıların ayrıca çete savaşları ve yasa dışı suçlara da karışarak uyuşturucu ve insan ticareti yaptığı da belirtildi.

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