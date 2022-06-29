Erdoğan’ın iadesini istediği İsveçli vekil, Türkiye’nin NATO kararının ardından ilk kez konuştu

Terör örgütleriyle içli dışlı olan İsveçli siyasetçi Emine Kakabaveh, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü mutabakatın ardından ilk kez konuştu. Dün Madrid'deki NATO Zirvesi ile ilgili 'kara bir gün' ifadelerini kullanan Kakabaveh, İsveç hükümetini de tehdit etti.

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Dün İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen NATO zirvesinde, Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine itirazlarından vazgeçtiğini açıkladı. Üç ülke arasında bu kapsamda ortak bir anlaşma da imzalandı.

Geçmişte terör örgütleri adına çalışan ve Erdoğan’ın iadesini istediği İsveçli siyasetçi Emine Kakabaveh ise anlaşmaya tepki gösterdi. Yapılan anlaşmanın ardından bir mesaj yayınlayan Kakabaveh, dünü ‘kara bir gün’ olarak nitelendirdi. İsveçli vekil dün varılan anlaşmayla ilgili olarak İsveç hükümetinin NATO üyeliği için ‘Kürtleri kurban ettiğini’ öne sürdü.

İsveç Adalet Bakanı Morgan Johansson’un “Finlandiya ve İsveç, Türkiye’nin beklemedeki sınır dışı ya da iade taleplerini süratle ve detaylı olarak ele alacaktır” sözlerini hatırlatan Kakabaveh, Adalet Bakanı’nı bilgisizlikle suçlarken, iadesi istenen kişilerin İsveç vatandaşı olduğunu öne sürdü.

‘İSVEÇ BUGÜN KÜRTLERE İHANET ETTİ’

Terör örgütleriyle içli dışlı olan İsveçli siyasetçi Emine Kakabaveh, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılım sürecine yeşil ışık yakmasının ardından yaptığı açıklamada, ‘Terörist olan Kürtler ya da sığınmacılar değildir. İsveç bugün onlara ihanet ediyor. Kendilerini ve dünyayı kurtardıklarını sanıyor. Sığınma hakkımız onlar için de geçerli olmalıdır. Sadece Türkiye’nin isteklerine göre hareket etmek doğru olmaz.” dedi.

İsveç merkezli Expressen gazetesinin sorularını yanıtlayan Kakabaveh, “İsveç şimdi kimi destekliyor, IŞİD mi Türkiye mi? Yarın Türkiye, IŞİD’den gözaltına alınanları Avrupa’ya ve diğer ülkelere gidebilmeleri için serbest bırakabilir” ifadeleriyle İsveç hükümetini de tehdit etti.

AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

Geçtiğimiz haftalarda İsveç hükümetinin düşmesini bir oyla engelleyen ve buna karşılık taleplerde bulunan Kakabaveh, Dışişleri Bakanı Ann Linde’yi de hedef aldı. Daha önce İsveç hükümetini bütçe oylamasında hayır oyu vermekle tehdit eden PKK yanlısı vekil benzer bir tehdidi dışişleri bakanı için de dile getirdi. Kakabaveh, ‘Umarım diğer siyasi partiler Ann Linde’yi Dışişleri Komitesi’ne çağırırlar’ dedi.

Kasım 2021’de Amineh Kakabaveh, PYD’yi desteklemek için Sosyal Demokratlarla yazılı bir anlaşma yapmıştı. Bunun nedeni, Başbakan olarak Magdalena Andersson’a oy vermesiydi.

İsveç ise dün Türkiye ile bir anlaşma imzalayarak hem terör örgütü YPG/PYD’ye hem de FETÖ’ye destek vermeyeceğinin taahütünü verdi.

“‘ALDATILMIŞ’ HİSSEDİYORUM”

Kakabaveh, yaşananlardan dolayı ‘aldatılmış’ hissettiğini de vurguladı.

İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleşen kritik zirve öncesi İngiliz basınına konuşan Kakabaveh, “Erdoğan'ın taleplerine boyun eğmesindense İsveç'in NATO'ya girmemesini tercih ederim. İsveç'in Putin'den o kadar çok korkmasına inanamıyorum. O kadar korkuyorlar ki inandıkları her şeyi Erdoğan için bırakmayı düşünüyorlar” demişti.

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