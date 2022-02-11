Ermenistan halkı Türkiye ile yakınlaşmaya karşı

Son dönemde Ankara-Erivan hattında normalleşme süreci devam ederken Ermenistan'da yapılan bir anket çalışması ise bu sürecin Ermenistan toplumu tarafından benimsenmediğini gözler önüne serdi.

Sozcu.com.tr

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Araştırma şirketi Gallup tarafından yapılan bir anket çalışması, Ermenistan vatandaşının, Ankara-Erivan arasındaki normalleşme sürecinden ve sınırların açılmasından rahatsız olduğunu ortaya koydu.

Gallup direktörü Aram Navasardyan, Erivan’da 800 katılımcının dahil olduğu anket çalışmasına katılanların yüzde 6.9’unun sınırların açılmasını tamamen desteklediğini, yüzde 15.6’sının desteklediğini, yüzde 7.6’sının desteklemediğini ve yüzde 54.6’sının ise kesinlikle desteklemediğini söyledi.

Öte yandan Erivan’da düzenlenen anket çalışmasında Ermenistan hükümetinin Türk mallarına uygulanan ambargoyu kaldırma kararına yaklaşık yüzde 31 destek gelirken katılımcıların yüzde 49’u ise bu ambargonun kaldırılmasına karşı olduğunu dile getirdi.

800 katılımcıyla telefon üzerinden yapılan anket çalışmasının 24 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildiği de belirtildi.

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