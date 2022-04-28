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Ermenistan’la normalleşme sürecinin 3’üncü toplantısı Viyana’da yapılacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan normalleşme süreci 3'üncü görüşmesinin, 3 Mayıs 2022 tarihinde Viyana'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

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Ermenistan’la normalleşme sürecinin 3’üncü toplantısı Viyana’da yapılacak

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki 3’üncü görüşme, 3 Mayıs 2022 tarihinde Viyana’da gerçekleştirilecektir.

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Dışişleri Bakanlığı Ermenistan Meclis Normalleşme Türkiye Viyana