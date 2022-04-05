Eski AKP’li vekilin eşinin İngiliz Prensi’ne verdiği rüşvet krizi büyüyor: Aldığı ödül gündem oldu

Eski AKP'li ve FETÖ'den tutuklanan İlhan İşbilen'in eşi Nebahat İşbilen'in Prens Andrew'a "pasaport desteği" vermesi için 750 bin pound (yaklaşık 14 milyon TL) verdiği ortaya çıkmasının ardından rüşvet olayına aracı olan Selman Türk ile ilgili iddialar gündem oldu. Türk'ün rüşvet olayına karışmadan 9 gün önce önemli bir ödüle layık görüldüğü ortaya çıktı.

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Eski AKP’li ve FETÖ’den tutuklanan İlhan İşbilen’in eşi Nebahat İşbilen’in Kraliçe Elizabeth’in oğlu Prens Andrew’a “pasaport desteği” vermesi için 750 bin pound (yaklaşık 14 milyon TL) verdiği ortaya çıkmış, skandal uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Rüşvet skandalını ortaya çıkaran İngiliz Telegraph gazetesi, Prens Andrew’a yapılan ödemeye Türk iş insanı Selman Türk aracılık ettiğini duyurdu. Fakat skandalın ortaya çıkmasının hemen ardından İşbilen, Selman Türk’ün kendisini dolandırdığını öne sürdü. İngiliz Telegraph gazetesi, Prens Andrew'un kendisine ödenene paranın 750 bin poundunu iade ettiğini yazdı.

ÖDÜL KAZANDIKTAN SONRA PARA YOLLAMIŞ

İngiliz kamuoyunda manşetlerden düşmeyen olayla ilgili ise yeni detaylar ortaya çıktı. Rüşvet olayına aracılık eden iş insanı Selman Türk’ün, Prens’e ödeme yapmadan dokuz gün önce İngiltere’de Pitch@Palace ödülüne layık görüldüğü belirlendi.

15 Kasım 2019’daki 750 bin sterlinlik ödemenin Türk’e Y kuşağına hitap eden Heyman AI adlı dijital bankanın Pitch@Palace etkinliğinde Halkın Seçimi ödülünü Andrew’un elinden almasının hemen ardından geldiği belirtildi.

Andrew’a yapılan ilk ödeme, Selman Türk’ün St James’s Palace’da “Pitch@Palace” olarak bilinen yarışmada bir ödül kazanmasından günler sonra geldi. İşbilen, Yüksek Mahkeme’ye, ödemenin Türk’ün olaydaki rolüyle bağlantılı olduğuna inandığını söyledi.

“DOLANDIRICIYA NİYE ÖDÜL VERİYORSUNUZ?”

Pitch@Palace olarak bilinen Dragon’s Den tarzı bir yatırım projesinde Türk’e ‘Halkın Seçimi Ödülü’ verildi.

Ancak Prens’e rüşvet vermeden hemen önce kazanılan bu ödül ülkede gündem oldu. Prens Andrew, neden bir Türk “dolandırıcıya” Pitch@Palace ödülü verildiği konusunda baskılarla karşılaştı.

Ödül alan başka bir şirketin yöneticisi de “Türk’ün Halkın Seçimi Ödülü’nü kazanması biraz sürpriz oldu. Yaptıklarını küçümsemek için değil, ancak Halkın Seçimi Ödülü olduğu ve bir bankacılık uygulaması oldukları düşünüldüğünde sürpriz oldu.” dedi.

‘ŞOK OLDUK’

Tıbbi teknoloji şirketi Carcinotec’in kurucusu ve CEO’su Ishani Malhotra, olaydan birkaç gün sonra Prens Andrew’a Bay Turk’le bağlantılı parayı aldığı için ‘şok olduklarını’ söyledi.

Pitch@Palace içinden isimler de rüşvet skandalının ortaya çıkmasının ardından, İngiliz The Telegraph’a yaptığı açıklamada, “Bu olmuşsa çok büyük hayal kırıklığına uğrarım. “Prens Andrew’e büyük saygı duyuyorum ve genç girişimcilere yardım etme isteğine gerçekten inanıyorum. Eğer bu doğruysa çok büyük bir hayal kırıklığı olur.” dedi.

Pitch@Palace etkinliklerinde görevli bir başka isim de Türk veya bankası Heyman AI hakkında hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

BAĞLANTILARI İNCELENİYOR

Mahkemeye sunulan imzalı bir beyannamede, ödemenin zamanlaması da sorgulandı: “Sadece bu olay ile 15 Kasım 2019’daki Duke of York Transferi arasında bir bağlantı olup olmadığını merak ediyorum.” ifadeleri yer aldı.

Prens Andrew ise The Telegraph’ın sorularına yanıt vermezken, Pitch@Palace’dan da resmi bir açıklama yapılmadı.

Medyaya yansıyan haberlere göre Andrew haftalar önce bir cinsel taciz davasının uzlaşmayla sonuçlanması için 12 milyon sterlin ödemişti. Dük, kısa süre önce babası Edinburgh Dükü Philip’in cenaze töreninde Kraliçe Elizabeth ile birlikte görülmüş, fotoğraf karesi dükü eski günlerine döndürme çabası olarak yorumlanmıştı.

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