Eski AKP’li vekilin eşinin İngiliz Prensi’ne verdiği rüşvet krizi büyüyor: Parayı iade etmeyecek

FETÖ'den yakalanan eski AKP'li vekil İlhan İşbilen'in eşi Nebahat Evyap İşbilen'in "pasaport konusunda yardımcı olması" için İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in oğlu Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson'a verdiği rüşvet ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Geçen hafta İngiliz medyasının gündemine bomba gibi düşen rüşvet skandalında yeni gelişmeler ve açıklamalar geliyor…

Geçen hafta İngiliz kraliyet ailesi mensubu Prens Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson’a FETÖ’cü eski AKP’li İlhan İşbilen’in eşi Nebahat Evyap İşbilen’in “pasaport sürecinde yardımcı olması için” 1 milyon pounda yakın bir para gönderdiği ortaya çıkmıştı. İşbilen’in Selman Türk isimli bir bankacı aracılığıyla para gönderdiği belirlenirken, daha sonra İşbilen ile Türk arasındaki anlaşmazlık sonrasında taraflar mahkemeye gitmişti.

İşbilen, Türk’ün kendisini dolandırdığını açıklarken Prens Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson’a Türk aracılığıyla para gönderdiği de belirlenmişti. İddialar halihazırda seks skandalıyla zor günler geçiren Prens Andrew’a bir darbe daha vururken İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail dikkat çekici bir habere imza attı.

Daha önce Prens Andrew’un kızının düğünü için hediye olarak geldiği iddia edilen paranın 750 bin poundluk kısmının iade edildiği belirtilirken, Sarah Ferguson’un ise parayı iade etmeye yanaşmadığı ortaya çıktı.

Fergie lakaplı Sarah Ferguson’un Selman Türk hakkında olumlu yorumlar yaptığı belirtilirken, kendisine Türk’ün şirketi Alphabet Capital aracılığıyla para gönderildiği de kayıtlara geçti. Fakat Ferguson’un yaklaşık 225 bin poundluk parayı bir enerji şirketinin çalışmaları için aldığı öne sürüldü.

Daily Mail’e konuşan kaynaklar, “Ferguson, Türk’ü Prens Andrew aracılığıyla tanıyordu ve hakkındaki iddiaları bilmiyordu. Ferguson, paranın ABD merkezli yeşil enerji şirketi Pegasus Group Holdings’ten geldiğini söylüyor ve dolayısıyla parayı iade etmeyi düşünmüyor” yorumunu yaptı.

Öte yandan İngiliz mahkemesi de Türk’ün şirket aracılığıyla kara para akladığını öne sürdü. Pegasus Group Holdings’ten yetkililer konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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