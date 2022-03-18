Eski Bulgaristan Başbakanı gözaltına alındı

Bulgaristan’ın eski Başbakanı ve ana muhalefetteki GERB partisinin lideri Boyko Borissov, AB Savcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

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Bulgaristan'ın eski Başbakanı Boyko Borissov'un dün gözaltına alındığı bildirildi.

Aynı zamanda ana muhalefetteki GERB partisinin lideri olan Borissov, AB Savcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, GERB partisinden üç düzey üç ismin de gözaltında olduğunu duyurdu.

Olayın ardından onlarca GERB yetkilisi ve destekçisi, Borissov'un başkent Sofya'daki evi önünde gösteri yaptı. Başbakan Kiril Petkov ise, Facebook hesabında “Kimse yasaların üzerinde değildir” mesajını paylaştı.

Borissov’un yaklaşık 10 yıl süren iktidarı, yolsuzluk iddialarıyla ilgili tepkiler üzerine geçen sene nisanda sona ermişti. Aralıkta iktidara gelen koalisyon hükümeti, rüşvetle mücadelede sıfır tolerans politikası uygulayacağını açıklamıştı.

AB Savcılığı yetkilisi Laura Kovesi, Bulgaristan'da AB fonlarının kötüye kullanımıyla ilgili çok sayıda şikayet geldiğini bildirmişti.

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