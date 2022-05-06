Eski diktatörün oğlu Bongbong’un mitingleri, rock konserlerini aratmadı

Filipinler’de pazartesi günü düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinin açık ara favorisi, eski diktatör Ferdinand Marcos ‘un 64 yaşındaki oğlu Ferdinand "Bongbong" Marcos. Görevden ayrılmaya hazırlanan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin kızı Sara Duterte-Carpio’yu da yanına alan Bongbong Marcos’un milyonlarca kişinin katıldığı seçim mitinglerindeki coşku, özellikle genç nüfusun desteğini ortaya koyuyor.

Sozcu.com.tr

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Filipinler'de halk, 9 Mayıs Pazartesi günü yeni devlet başkanını seçmek üzere sandığa gidecek. 1965'ten 1986'ya dek süren 21 yıllık iktidarında ülkeyi demir yumrukla yöneten diktatör Ferdinand Marcos ‘un 64 yaşındaki oğlu Ferdinand “Bongbong” Marcos'un seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

1989'da hayatını kaybeden baba Marcos'un iktidarı, baskı ve yolsuzluk politikalarıyla Filipinler'in en karanlık dönemi olarak anılıyor. Ferdinand Marcos, 1986'da görevden alındıktan sonra ailesiyle Hawaii'ye kaçmıştı. Öte yandan bu dönemde ülkede yaşanan ekonomik büyüme nedeniyle bazı kesimler, Marcos iktidarını “Altın Çağ” olarak niteliyor.

DEVLET BAŞKANI DUTERTE’NİN KIZI DA MARCOS’UN YARDIMCISI

Son anketler, ülke siyasetinde büyük çıkış yapan Ferdinand “Bongbong” Marcos'un en yakın rakibi Devlet Başkan Yardımcısı Leni Robredo'nun açık ara önünde olduğunu gösteriyor. Bongbong'un seçimlerdeki devlet başkan yardımcısı adayı ise görevden ayrılmaya hazırlanan Filipinler lideri Rodrigo Duterte'nin kızı Sara Duterte-Carpio.

Özellikle baba Marcos'un dönemini hatırlamayan genç nüfusun büyük bölümü, Bongbong'u destekliyor. Bongbong'un 112 milyon nüfuslu ülkenin birçok yerinde düzenlediği seçim mitinglerine toplamda milyonlarca kişi katıldı. Geçen hafta Tagum kentinde düzenlenen mitingde 8 saat boyunca Marcos'un sahneye çıkmasını bekleyen yüzbinlerce kişi, destekledikleri adayı adeta bir rock yıldızı gibi karşıladı. Mitingde konserler, dans performanslarıyla büyük bir coşku seli hakimdi.

2016'dan beri görevi sürdüren Devlet Başkanı Rodrigo Duterte de iktidarı boyunca yaptığı ilginç çıkışlarla ve uyuşturucu kaçakçıların açtığı savaşla bazı kesimler tarafından “diktatör” olarak nitelenmişti.

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