Faslı küçük Rayan’ın cenazesine binlerce kişi katıldı

Fas'ta günler süren ve ülkede büyük heyecan yaratan kurtarma operasyonun rağmen düştüğü kuyuda hayatını kaybeden küçük Rayan, köyünde son yolcuğuna uğurlandı.

Sozcu.com.tr

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Fas’ta düştüğü 32 metre derinliğindeki kuyuda yaklaşık 5 gün mahsur kaldıktan sonra hayatını kaybeden 5 yaşındaki Rayan için köyünde binlerce kişinin katıldığı bir cenaze töreni düzenlendi.

Şafşavan bölgesindeki İğran köyünde yaşayan Rayan Avran’ın cenazesi, dedesinin evinden kaldırıldı.

Cenazeye ülkenin farklı bölgelerinden gelen binlerce vatandaşın yanı sıra yetkililer de katıldı. Kalabalık, küçük çocuk için cenaze namazı kıldı ve dualar okudu.

Sosyal medyada çok sayıda kişi de küçük Rayan için taziye dileklerini paylaştı.

Geçen salı günü kuyuya düşen küçük Rayan'ı kurtarmak için düzenlenen zorlu kurtarma operasyonu trajediyle sonuçlanmış, cumartesi günü çocuğun cansız bedenine ulaşılmıştı.

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