Financial Times’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında baş yazı

İngiltere'nin köklü gazetelerinden Financial Times'ın yayın kurulu bir baş yazı yayınladı. Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Filipinler lideri Duterte, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun son hamleleri mercek altına alındı.

Sozcu.com.tr

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İngiliz Financial Times son dönemde uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken dünya liderlerini mercek altına aldığı bir makale yayınladı. Gazetenin yayın kurulu imzasını taşıyan baş yazıda, “Güçlü tek adam rejimleri göründüğünden daha zayıf olabilir” başlığı kullanılırken, “Bu yıl üç dar görüşlü lider görevi bırakabilir” yorumu yapıldı. Gazete, bu üç lideri ise Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterter ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban olarak sıraladı.

Gazete, ABD Başkanı Joe Biden’ın kısa bir süre önce gerçekleştirdiği ve Türkiye’nin de katılımcılar arasında yer almadığı Demokrasi Zirvesi’ni hatırlatırken bu üç ülke liderinin durumunun belirsiz olduğu kaydedildi. Makalede, Almanya’nın bir süre önce görevi bırakan başbakanı Angela Merkel’in ayrılığıyla birlikte AB’de en uzun süre liderlik yapan isim olan Orban’ın Nisan ayındaki seçimlerde bir muhalefet koalisyonuna karşı kaybedebileceği belirtiliyor.

Öte yandan “Tropiklerin Trump’ı” lakabıyla tanınan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun Ekim ayında yapılacak seçimlerde kaybetme ihtimali de gündeme geldi. Fakat makalede, “Bolsonaro olası bir seçim kaybı için zemin oluşturmaya ve hile yapılabileceğine dair açıklamalarda bulundu” yorumu yapıldı. Bolsonaro’nun yenilgiyi kabullenmeyeceğine dikkat çeken gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili de bir paragraf ayırdı.

MAKALEDE ERDOĞAN’A AYRI BÖLÜM AYRILDI

Financial Times, “Giderek sallantıda olan dördüncü lider ise Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye Cumhurbaşkanı, 2023’e kadar seçimlere gitmeyecek. Fakat artan enflasyon ve ekonomiyi yönetememesi demek daha önceki yıllarda olmadığı kadar zayıf görünmesine yol açıyor” yorumuna yer verdi.

Makale, “Gelecek 18 ay içinde dünyanın önde gelen dört güçlü liderinin güç kaybetmesi muhtemel. Sadece bu olasılık bile küresel demokrasinin gerilemesi ile ilgili karamsar kaderciliğin panzehri olabilir” ifadesiyle son buldu.

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