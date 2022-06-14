Finlandiya liderinden Türkiye’ye NATO krizi tepkisi

Türkiye’nin “PKK’ya destek ve silah ambargosu” gerekçesiyle Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine yönelik itirazları tartışma yaratmaya devam ederken, bugüne kadar ılımlı açıklamaları sürdüren Finlandiya’dan bu defa sert bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yönelik itirazları sürerken, çözüm için yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlanamaması NATO içinde gerilimi artırdı.

Finlandiya’yı ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, hafta sonunda Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenlemişti. Stoltenberg, “Terör örgütü PKK ile ilgili Türkiye’nin endişeleri de dahil olmak üzere tüm müttefiklerin güvenlik endişelerini ele almalıyız” demişti.

Krize çözüm arayışını sürdüren Stoltenberg, dün de İsveç'te Başbakan Magdalena Andersson ile görüşmüştü.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, son yaptığı açıklamada krizin çözümü için Türkiye'yle yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanamamasını eleştirdi. Finlandiya televizyonu YLE TV1'e konuşan Niinisto, “Süreç o kadar tıkandı ki bu konuda kamuoyuna yapılacak hiçbir açıklama yok” dedi.

“YAPABİLECEĞİMİZ FAZLA BİR ŞEY YOK”

Bloomberg'in aktardığı habere göre Finlandiya lideri, Türkiye'nin görüşmeleri gereksiz yere uzattığını belirterek, “Yine de sürekli olarak, günde birkaç kez iletişim kuruyoruz. Görüşmeler kesinlikle devam edecek” diye konuştu. Finlandiya'nın halihazırda terörle mücadele için gereken çabayı gösterdiğini savunan Niinisto, “Bu nedenle bu konuda ilerleme sağlamak için yapabileceğimiz fazla bir şey yok” ifadelerini kullandı. Niinisto, yine de önlerinde zaman olduğunu ve konuya iyimser yaklaştıklarını ifade etti.

FİNLANDİYA’NIN GÖRÜŞME TALEPLERİ YANITSIZ KALDI

Finlandiya ve İsveç'ten heyetlerin geçen ay Ankara'da yaptığı görüşmeler sonuçsuz kalmış, Türkiye talepleri karşılanıncaya kadar iki ülkenin NATO üyeliğini veto edeceğini yinelemişti. Finlandiya'nın yeni bir görüşme düzenlenmesi yönündeki girişimlerinin de cevapsız kaldığı belirtiliyor.

Finlandiya basını, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da iadesini istediklerini sık sık dile getirdiği, FETÖ ve PKK ile bağlantısı olduğu iddia edilen isimlerin Türkiye’ye geri gönderilmeyeceğini yazmıştı.

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen de, savaş bölgelerine silah ihracatı yapmama ilkesine bağlı kalacaklarını söyleyerek Türkiye’ye ambargonun kaldırılmayacağının sinyalini vermişti.