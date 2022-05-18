Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üyelik için resmi başvurularını sundu.

Finlandiya ve İsveç, NATO’ya üyelik için resmi başvuruda bulundu.

Bu başvurunun ardından yalnızca birkaç hafta sürmesi beklenen katılım takvimi işlemeye başlayacak.

İki ülkenin NATO’ya üye olması için NATO üyesi 30 ülkenin parlamentolarının onayı gerekecek. NATO üyeleri büyük ölçüde İsveç ve Finlandiya’nın birliğe girmesini desteklerken, Türkiye bu duruma karşı çıkıyor.

Diplomatlar, parlamento onaylarının bir yıla kadar sürebileceğini ifade ediyorlar.