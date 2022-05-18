Abone Ol

Finlandiya ve İsveç, NATO’ya üyelik için resmi başvurularını sundu

Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üyelik için resmi başvurularını sundu.

Yayınlanma: 09:30 - 18 Mayıs 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Finlandiya ve İsveç, NATO’ya üyelik için resmi başvurularını sundu

Finlandiya ve İsveç, NATO’ya üyelik için resmi başvuruda bulundu.

Bu başvurunun ardından yalnızca birkaç hafta sürmesi beklenen katılım takvimi işlemeye başlayacak.

İki ülkenin NATO’ya üye olması için NATO üyesi 30 ülkenin parlamentolarının onayı gerekecek. NATO üyeleri büyük ölçüde İsveç ve Finlandiya’nın birliğe girmesini desteklerken, Türkiye bu duruma karşı çıkıyor.

Diplomatlar, parlamento onaylarının bir yıla kadar sürebileceğini ifade ediyorlar.

İsmini açıklamayan yetkililer Bloomberg'e Türkiye'nin NATO taleplerini açıkladı İlginizi Çekebilir İsmini açıklamayan yetkililer Bloomberg'e Türkiye'nin NATO taleplerini açıkladı Gözler İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinde... Tüm bu tartışmalara katılmayan Avrupa'da bir ülke var: Avusturya İlginizi Çekebilir Gözler İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinde... Tüm bu tartışmalara katılmayan Avrupa'da bir ülke var: Avusturya İsveç: Türkiye'ye gitmeye hazırız İlginizi Çekebilir İsveç: Türkiye'ye gitmeye hazırız

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
ABD Avrupa Avusturya Bloomberg Cumhurbaşkanı Finlandiya İsveç NATO Rusya Türkiye Ukrayna