Fotoğrafı photoshop’layıp paylaştılar: ‘Bu görüntü İstanbul’da çekildi’

Pakistan'da Başbakan Imran Khan'ın görevden alınmasının ardından çeşitli kentlerde başlayan protesto gösterileri sürüyor. Khan destekçileri sosyal medyadan da propagandalarını sürdürüyor. Son olarak Pakistan'da Khan destekçileri, bir fotoğraf paylaşarak, İstanbul'da da İmran Khan için eylem yapıldı mesajı yayınladı. Ancak fotoğrafın, 2017 yılında Enis Berberoğlu için yapılan protestolarda çekildiği ortaya çıktı...

Sozcu.com.tr

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Pakistan’da Ulusal Meclis’te Başbakan Imran Khan ve hükümeti için bu hafta oylaması yapılmış, hükümetinin güven oyu alamaması üzerine Khan başbakanlık görevinden alınmıştı. Bunun üzerine eski Başbakan’ın destekçileri sokaklara çıkarken, Karaçi ve Lahor kentlerinde kararı protesto etti. Binlerce kişinin katıldığı protestolarda eylemciler, muhalefet liderlerine karşı sloganlar atarak, ABD'nin müttefiklerinin ‘hain' olduğunu dile getirdi.

Pakistan’daki protestolara katılanlar ve Khan’ı destekleyenler, tüm dünyadan kendilerine destek yağdığını öne süren sosyal medya paylaşımları yaptı. 6 Nisan’da Pakistan’da Khan destekçileri tarafından atılan bir tweette ‘Rusya’dan sonra Türkiye’de de ABD’nin rejim değişikliğine karşı protestolar düzenlendi.” başlığı atıldı. İstanbul’da çekildiği iddia edilerek paylaşılan görüntülerde Türk bayraklarının yanı sıra Imran Khan posteri ve ABD bayrağının üstünün çizildiği bir döviz yer aldı.

Fotoğraf, kısa sürede yüzlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşılırken, bir süre sonra işin aslı ortaya çıktı. Fotoğrafın aslında gerçek olmadığı ve photoshop ile oynandığı belirlendi. Fransa merkezli AFP ajansı, fotoğrafın kendilerine ait olduğunu ve 2017 yılında gazeteci ve milletvekili Enis Berberoğlu’nun hapse atılmasının protesto edildiği sırada çekildiğini açıkladı. Fotoğrafın gerçek hali paylaşıldı.

Fotoğrafın photoshop’lu halinde “tutuklu milletvekillerine özgürlük” yazan dövizin de değiştiği fark edildi. Öte yandan, yine ‘adalet’ yazılı dövizlerle oynanmış ve yerlerine üstü çizili ABD bayrakları yerleştirilmişti.

AFP tarafından yapılan açıklamada fotoğrafın oynanmış olduğu açıklanırken, iddiaları yalanladı.

Dün de Pakistan’da Başbakan Imran Khan’ın görevden alınmasının ardından mecliste yapılan oylamada Pakistan’ın 23. Başbakanı olan Şahbaz Şerif yemin ederek göreve başladı. Şerif yaptığı konuşmada, Pakistan tarihinde ilk kez bir başbakana karşı gensoru önergesinin başarılı olduğunu hatırlatarak, “Ve iyilik kötülüğe galip geldi” dedi.

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