Fransa Anayasa Mahkemesi’nden aşı kartı uygulamasına onay

Fransa’da Ulusal Meclis’in ardından Anayasa Mahkemesi’de Covid-19 aşı kartına ilişkin yasa tasarısını onayladı.

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Fransa Anayasa Mahkemesi, 16 Ocak'ta Ulusal Meclis tarafından kabul edilen Covid-19 aşı kartına ilişkin yasa tasarısını onayladı. Yasa, aşı kartının zorunlu olduğu yerlerin ayrımcılığın yapılmaması şartıyla yöneticilerinin müşterilerin kimliğini kontrol edebilme fırsatı verirken, kimliğini göstermek istemeyen müşterilerin söz konusu mekana giremeyecek.

Mahkeme, salgındaki durumunun iyileşmesi halinde Covid-19 aşı kartı uygulamasına son verilmesi gerektiğini vurgularken, yasanın 31 Temmuz'a kadar uygulanması öngörülüyor. Mahkeme ayrıca, siyasi mitinglerde katılımcılardan aşı durumunu gösteren belge isteyemeyeceğini belirterek, söz konusu mitinglerde tüm diğer tedbirlerin alınabileceğini açıkladı.

Covid-19 aşı kartı, 24 Ocak'tan itibaren restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra aralarında tren, uçak ve otobüsler ile yapılan uzun mesafeli toplu taşımada, hastaneler ile huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ve hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale gelecek. Böylece bu yerlere erişebilmek için negatif PCR test sonucu kabul edilmeyecek.

Aşı kartı uygulaması, 16 yaş üstü kişilere sınırlandırılarak, 12 ila 15 yaş arası kişiler için sağlık kartının uygulaması devam edecek. Kişinin aşı bilgisi, son 24 saate ait negatif test sonucu ya da son 6 ayda hastalığı geçirdiğine dair bilgilerin yer aldığı Covid-19 sağlık kartının geçerliliği içinse Covid-19'a karşı hatırlatıcı dozun yaptırılması zorunlu hale getirildi. 12 yaşından küçük çocuklar kısıtlamaya tabi tutulmayacak.

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