Fransa’da aşırı sağın yükselişi: Türkiye karşıtı açıklamalarıyla da tanınan Le Pen kazanırsa işler zora girebilir

Fransa'da ikinci tura kalan seçimlerde anketler Cumhurbaşkanı Macron'a işaret etse de ilk tur beklenen oyları alamaması gözleri aşırı sağcı Marine Le Pen'e çevirdi. Türkiye karşıtı açıklamalarıyla tanınan Le Pen'in olası bir zaferi yeni yeni rayına oturan Türkiye-Fransa ilişkilerinde çatlaklara yol açabileceği gibi özellikle savaş yaşandığı bir dönemde Avrupa içinde de ciddi sorunlara neden olabilir.

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Fransa’da seçim yarışı ikinci tura kaldı. 2017’den sonra ikinci kez karşı karşıya gelen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen, 24 Nisan’da yeniden karşı karşıya gelecek. Birinci turda ilk sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oyların yüzde 27,6’sını, aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen ise yüzde 23,4’ünü aldı.

Macron birinci tur seçimlerinin ardından çıktı ve “Müslümanların veya Yahudilerin dinlerinin emrettiği gibi yemek yemelerini engelleyen bir Fransa istemiyorum” dedi. Direkt olarak rakibi Le Pen’i hedef aldı.

‘BAŞÖRTÜSÜ TAKANLARA PARA CEZASI GETİRECEĞİM’

Neden? Çünkü Le Pen, ülkede kamusal alanlarda başörtüsü takılmasının yasaklanmasını istedi. Seçimden üç gün önce halk içinde başörtüsü takan Müslümanlara para cezası vereceğini söyledi. Hatta bir adım ileri gitti, “Emniyet kemeri takmayanlara verildiği gibi başörtüsü takanlara da para cezası verilecek.” dedi.

Le Pen’in hedef aldığı tek kesim Müslümanlarla da kalmadı. ‘Sokaklarda kipa yasaklansın’ diyen Le Pen, Yahudileri de hedefine alırken, daha sonra yaptığı açıklamada ise ”Şüphesiz ki bazı dinler diğerine göre daha fazla problem yaratıyor. Ama sadece başörtüsü deseydim beni İslam düşmanı olarak nitelerlerdi.” sözleriyle kendini savundu.

TÜRKİYE VE ERDOĞAN KARŞITI AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU

Le Pen sık sık Türkiye’yi de hedef aldı. Türkiye’nin NATO üyeliğinin sorgulanması gerektiğini belirtti, Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin ise artık ihtimal dahilinde bile olmaması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin üyeliğinin Yunanistan'ın varlığını da tehdit edeceğini ileri sürdü. “Türkiye, AB üyeliği ile ordusuna ihtiyaç duymadan her yere yerleşebilir. 12 Adalar'da nüfusun çoğunluğunun Müslüman olması için 3 yıl yeter” diye konuştu.

Marine Le Pen, Türkiye’yi, Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü karşısında muğlak bir tutuma sahip olmakla la da suçladı, “IŞİD’den memnun görünen ülkelerle, suç ortağı olmamak için müttefik kalamayız” dedi.

Macron-Erdoğan gerginliğinde de baş rakibi Macron’a destek verdi. “Macron’un arkasındayım. Erdoğan provokasyon yapıyor.” dedi. “Biz Avrupalılar Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız. Erdoğan hükümetinin kabul edilemez davranışları bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

FRANSA’NIN DONALD TRUMP’I

Le Pen’in savunduğu ideolojinin arkasındaki isim ise kuşkusuz babası Jean-Marie Le Pen oldu. Baba Le Pen, 1972 yılında ırkçı ve anti-Semitist bir siyasi parti olan Ulusal Cephe’yi kurdu. Le Pen, 2011’de parti lideri olarak dizginleri babasından aldığında, Ulusal Cephe’yi daha ana akım olarak yeniden markalaştırmaya çalıştı. Bir nevi kendini Fransa’nın Donald Trump’ı olarak konumlandırdı.

Le Pen, Ukrayna hakkında fikirlerini genelde kapalı tutmaya çalışsa da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hayranı olarak bilindiği bir gerçek. İkili, Le Pen’in 2017 cumhurbaşkanlığı kampanyası sırasında da bir araya gelmişti.

Uluslararası basında Le Pen’in partisinin yerel seçim kampanyasını finanse etmek için bir Rus bankasından 9 milyon Euro aldığı ortaya çıktı. Rusya’nın Batı’da müttefiki Le Pen’i görmek istediği yazıldı çizildi. Le Pen ise savaşı ‘kınamakla’ yetinirken, Macron yerinde olsa Putin ile daha yakın ilişkiler kuracağını ve savaşta daha aktif rol alacağını dile getirdi. Le Pen de tıpkı Macaristan Başbakanı Viktor Orbán gibi “Putinizm’in savunucusu” olmakla suçlandı. (Batı medyasında zaman zaman bu ifade kullanılıyor.)

YA ANKETLER YANILIRSA?

Le Pen yıllar içinde desteğini artırıp yükselişini sürdürdü. Bugün ise ikinci tura kalan seçimlerde bir şansının olduğu gerçek.

Seçimin ikinci turunun daha da çekişmeli geçmesi bekleniyor. IFOP-Fiducial şirketinin TF1 televizyonu için yaptığı kamuoyu araştırmasına göre, ikinci turda Macron oyların yüzde 51’ini alırken Le Pen yüzde 49’da kalıyor.

Peki tüm bu görüşlerin arkasındaki Le Pen Fransa’da cumhurbaşkanı seçilirse? Anketler, Brexit ve Trump’ın ABD Başkanı seçilmesi gibi durumlarda olduğu gibi yeniden yanılırsa?

İşte o zaman özellikle Fransa-Türkiye ilişkileri için zor bir döneme girilmiş olabilir. Macron ile ilişkiler tam düzelmişken, her şey yeniden başa dönebilir. Yalnızca Türkiye için değil, uluslararası açıdan da Le Pen’in seçilmesi Avrupa’da çatlaklara yol açabilir. Özellikle göçmenlere karşı tutumu, Rusya’nın işgaline yönelik tek bir kayda değer açıklama yapmaması göz önüne alındığında Fransa, Avrupa’da kendisinden beklenen performansın çok uzağında kalabilir…

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