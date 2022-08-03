Fransa’da askeri patlayıcı üretim tesisinde patlama: Yaralılar var
Fransa'nın güneybatısındaki Bergerac'da askeri patlayıcı üreten bir tesiste patlama meydana geldi.
Askeri alanda kullanılmak üzere patlayıcı üreten Eurenco’nun Fransa’nın güneybatısındaki Bergerac’taki tesisinde patlama meydana geldiği açıklandı.
Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, patlama sonucu çok kişinin yaralandığı belirtildi. Firmanın, askeri patlayıcılar, gazlar ve yakıt üretimi yaptığı açıklandı.
Patlamanın ardından bölgede yangın çıktığı açıklanırken, itfaiye ve ambulansların da bölgeye sevk edildiği açıklandı.
Bergerac belediye başkanlığı halkı bölgeden uzak durmaya çağırdı.
Patlamanın nedeni hemen belli olmazken, şirket yetkilisi, “birkaç kişinin” yaralandığını ancak kesin bir rakam veremediklerini açıkladı.