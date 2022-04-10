Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Sandık çıkış anketlerine göre ikinci tur oyların yüzde 28,6’sını alan mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile oyların yüzde 23,9’unu alan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen arasında yapılacak.

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Fransa'da halk, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için bugün sandık başına gitti. Son gelen sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

Sandık çıkış anketlerine göre, ikinci tur oyların yüzde 28,6'sını alan Emmanuel Macron ile oyların yüzde 23,9'unu alan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen arasında 24 Nisan’da yapılacak.

12 ADAY YARIŞTI

Bugünkü ilk turda 4'ü kadın toplam 12 aday yarıştı. Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) lideri Marine Le Pen'in yanı sıra Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi’nin (LFİ) lideri Jean Luc Melenchon, aşırı sağcı ve nefret söylemleriyle gündemde olan Yeniden Fetih (Reconquete) Partisi lideri Eric Zemmour, Yeşiller Partisi'nin (EELV) Başkanı ve 2009'dan bu yana Avrupa Parlamentosu'nda (AP) milletvekili olan Yannick Jadot, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi'nden (LR) Paris’in de içinde bulunduğu İle-de-France bölgesinin Başkanı Valerie Pecresse, merkez sol Sosyalist Partisi'nden (PS) Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Komünist Partisi'nin (PCF) Genel Sekreteri Fabien Roussel, Yeni Antikapitalist Partisi (NPA) Sözcüsü Philippe Poutou, Resistance Partisi lideri Jean Lassalle ve İşçi Mücadelesi (Lutte Ouvriere) Partisi’nden Nathalie Arthaud aday olurken, Milletvekili Nicolas Dupont-Aıgnan da 3. kez adaylığını açıkladı.