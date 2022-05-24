Fransa’da engelli bakana tecavüz suçlaması

Fransa’da 2 kadın, yeni atanan fiziksel engelli Dayanışma, Özerklik ve Engelli Bireyler Bakanı Damien Abad’in kendilerine tecavüz ettiğini iddia etti.

Sozcu.com.tr

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Fransa'da geçen hafta kurulan yeni hükümette Dayanışma, Özerklik ve Engelli Bireyler Bakanı olarak atanan Damien Abad hakkında tecavüz iddiaları ortaya atıldı. Bir Fransız haber sitesine röportaj veren iki kadın, 2010 ve 2011 yıllarında Abad'ın kendilerini cinsel ilişkiye zorladığını iddia etti.

Sitede yer alan haberde kadınlardan birinin 2017 yılında Abad hakkında polise şikayette bulunduğu ancak delil yetersizliği nedeniyle dosyanın herhangi bir işlem yapılmadan kapatıldığı belirtildi.

“FİZİKSEL ENGELİM NEDENİYLE İMKANSIZ”

Fransız Bakan Abad ise kadınlara tecavüz ettiğine ilişkin haberleri yalandı. Abad iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, “Hakkımdaki cinsel şiddet suçlamalarını şiddetle reddediyorum. Hayatım boyunca yaşadığım tüm ilişkiler her zaman karşılıklı rıza ile gerçeklemiştir” dedi.

Fiziksel engelli olan Abad, Artrogripozis adlı rahatsızlığı nedeniyle, cinsel saldırıda bulunmasının imkansız olduğunu ve karşılıklı rıza olmadan cinsel ilişki yaşamasının mümkün olamayacağını ifade etti.

Fransa'da 24 Nisan’da yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başbakanlık görevine getirdiği Elisabeth Borne, geçen cuma günü yeni kabineyi sunmuştu.

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