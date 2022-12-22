Fransa’da grevin maliyeti 100 milyon euroyu bulabilir

Fransa'da Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, tren kontrolörlerinin grevinin, ülkenin demir yolları şirketi SNCF'ye maliyetinin yaklaşık 100 milyon euro olabileceğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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SNCF tren kontrolörleri, 23-26 Aralık tarihlerinde maaş artışı talebi ve kendilerine makinistlerinkine eş değer bir statü verilmesi talebiyle greve gidecek.

Fransız basınındaki haberlere göre, Beaune, bu grevin SNCF şirketine muhtemelen 100 milyon euro mal olacağını ifade etti.

Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ise, SNCF’ye bu greve birkaç saat içinde çözüm bulması çağrısında bulundu.

Öte yandan, Fransa Demokratik Çalışma Federasyonu (CFDT) Genel Sekreteri Laurent Berger, CFDT’nin tren kontrolörlerinin grevini desteklemediğini açıkladı. Grev nedeniyle bu hafta sonu çok sayıda tren seferleri iptal edildi. (AA)

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