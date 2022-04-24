Fransa’da seçim günü bıçaklı saldırı paniği: “Macron’u öldürmeliyiz” diye bağırdı

Fransa bugün cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına giderken Nice kentinde bıçaklı saldırı paniği yaşandı.

Sozcu.com.tr

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Fransa’da bugün cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile sağcı aday Marine Le Pen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda karşı karşıya gelirken, ülkenin turistik kenti Nice’te endişe verici bir olay yaşandı…

Nice’teki Saint Pierre-d’Arene kilisesinde görevli Rahip Christophe isimli din görevlisi bıçaklı saldırıya uğradı. 31 yaşında olduğu açıklanan saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığı ve rahibi bıçaklamadan önce “Macron’u öldürmeliyiz” diye bağırdığı kayıtlara geçti.

Vücuduna 20 bıçak darbesi alan rahibin sağlık durumunun ağır olduğu açıklanırken saldırıda araya girmeye çalışan yaşlı bir rahibenin de elinden bıçaklandığı belirtildi.

Saldırıdan sonra gözaltına alınan adamın Frejus’ta doğduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, rahibin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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