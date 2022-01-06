Fransa’da tartışmalı Covid-19 aşı kartı tasarısı Meclis’ten geçti

Fransa'da büyük tartışmaya yol açan Covid-19 aşı kartıyla ilgili yasa tasarısı Ulusal Meclis'te kabul edildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Corona virüsün Omicron mutasyona karşı önlemlerin arttırıldığı Fransa’da Covid-19 sağlık kartını aşı kartına dönüştürecek yeni yasa tasarısı Ulusal Meclis’te kabul edildi.

Ulusal Meclis’te 3 gün süren hararetli tartışmaların ardından Covid-19 aşı sertifikası yasa tasarısı bu sabah saatlerinde onaylandı. Tasarı, 93’e karşı 214 oyla kabul edildi.

Tasarıya hayır oyu verenlerin çoğu aşırı sağ ve aşı sol kanattaki milletvekillerinden oluşurken, Fransız medyası Cumhurbaşkanı Emmauel Macron’un aşı yaptırmayanlara yönelik sert açıklamalarının da oylamaya etki ettiğini belirtti.

Yasa tasarısı şimdi Senato’nun onayına sunulacak. Aşı kartının 16 yaş üstü için geçerli olması planlanıyor.

Hükümetin 15 Ocak’a kadar yasalaşmasını hedeflediği tasarıya göre kafe, restoran, sinema, tiyatro ve müze gibi alanlara girişlerde sadece aşıların tamamlandığını gösteren belge sunulacak ve negatif test sonucu artık geçerli olmayacak.

MACRON'UN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamasında, aşısını yaptırmayanlar üzerinde baskı kurduklarını belirterek, “Aşısını yaptırmayanların canını sıkmak istiyorum. Onları cezaevine göndermeyeceğim, zorla aşı yaptırmayacağım. Ama 15 Ocak’tan itibaren restorana gidemeyeceksiniz, artık kafede kahve içemeyeceksiniz, tiyatroya ve sinemaya gidemeyeceksiniz” ifadelerini kullanmıştı.

Macron’un açıklamaları dün Ulusal Meclis’te muhalif kanadın tepkisini çekmiş, Covid-19 aşı kartına yönelik yasa tasarısı görüşmeleri durdurulmuştu.

Fransa’da dün 332 bin 252 yeni corona virüs vakası tespit edilmesiyle ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçmişti.

İlginizi Çekebilir Fransa'da milletvekillerine yönelik ölüm tehditleri tansiyonu yükseltti

İlginizi Çekebilir Fransa'da Covid-19 salgınında vaka rekoru