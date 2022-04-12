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Fransa’dan Rusya kararı! Sınır dışı ettiler

Fransa, diplomatik koruma altında casusluk faaliyetleri yürüttüğünden şüphelenilen 6 Rus ajanını sınır dışı etti.

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Fransa’dan Rusya kararı! Sınır dışı ettiler

Fransa, 6 Rus ajanını sınır dışı etti. Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa'da diplomatik koruma altında casusluk faaliyetleri yürüttüğünden şüphelenilen 6 Rus ajanını sınır dışı edildiği ifade edilerek, “İç Güvenlik Genel Müdürlüğü (DGSİ), çok uzun bir soruşturmanın ardından 10 Nisan Pazar günü Rus istihbarat servislerinin topraklarımızda gizli bir operasyon düzenlediğini ortaya çıkardı” denildi.

“İSTENMEYEN KİŞİ İLAN ETTİLER”

Söz konusu kişilerin “istenmeyen kişi” ilan edildiği aktarılan açıklamada, Fransa'nın ulusal çıkarlarına aykırı hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Rusya'nın Fransa Büyükelçisinin yokluğunda “büyükelçilikte bulunan iki numaralı kişinin bu karardan haberdar edilmek üzere bu akşam bakanlığa çağrıldığı” aktarıldı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Çıkarlarımıza karşı çalışan Rus gizli ajan ağını engelleyen DGSI ajanlarını tebrik ediyoruz. Gölgelerde, DGSI temel çıkarlarımızı gözetliyor” dedi.

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