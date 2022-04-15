Geri çekilmişlerdi: Rus ordusu Kiev’i yine vurdu

Rusya-Ukrayna savaşı 51. güne girerken Rus ordusunun büyük oranda geri çekildiği Kiev’de art arda yaşanan patlamalar paniğe yol açtı. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'deki bazı askeri tesislere füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıların Rusya’nın Karadeniz’deki amiral gemisi Moskova’nın batmasının ardından gelmesi dikkat çekti. Bazı Ukraynalı kaynaklar ise, Rusya’nın amiral gemisinin batmasına yanıt olarak ülkede çeşitli hedeflere saldırılar düzenlemiş olabileceğini öne sürüyor.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’da Rus ordusunun büyük oranda geri çekildiği Kiev'de gece saatlerinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. Art arda yaşanan patlamalar ve siren sesleri son dönemde Rus güçlerin çekilmesiyle biraz rahatlayan başkent Kiev'de paniğe yol açtı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’deki bazı askeri tesislere füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya’ya yönelik sabotaj saldırısı düzenleme kapasitesini zayıflatmak üzere askeri hedeflerin vurulduğu ve saldırıların süreceği belirtildi.

Saldırıların Rusya'nın Karadeniz'deki amiral gemisi Moskova'nın batmasının ardından gelmesi dikkat çekti. Ukrayna, Rus ordusunun Karadeniz'deki yönetim merkezi olan gemiyi vurduğunu savunmuş, Rusya ise gemide mühimmatların patladığını açıklamıştı. Yanan geminin batması Rusya'ya ağır bir darbe olarak görülüyor.

RUSYA MİSİLLEME Mİ YAPTI?

Kiev'in yanı sıra Ukrayna'nın batısındaki İvano-Frankivsk, güneyindeki Herson ve doğudaki Harkov kentlerinde de bu sabah şiddetli patlama sesleri duyuldu. Bazı Ukraynalı kaynaklar , Rusya'nın amiral gemisinin batmasına yanıt olarak ülkede çeşitli hedeflere saldırılar düzenlemiş olabileceğini öne sürüyor.

Rusya, bu ay başında Ukrayna'nın doğusuna yoğunlaşacağını açıklayarak başkent Kiev çevresinde ve ülkenin kuzeyinde birliklerini büyük oranda geri çekmişti.

RUSYA: MARİUPOL’DE STRATEJİK FABRİKAYI ALDIK

Öte yandan Rus kuşatması altında büyük bir insani krizin yaşandığı Mariupol'de metal üretiminde önemli bir nokta olan İlyiç fabrikasının Rusya'nın eline geçtiği bildirildi. Rusya, son günlerde Mariupol'de çok sayıda Ukrayna askerinin teslim olduğunu savunurken, kentin her an düşebileceği belirtiliyor.

Savaşta çok stratejik bir nokta olan Mariupol'ün alınması Rusya açısından önemli bir zafer olabilir. Rusya kenti ele geçirirse hem Azak Denizi’nde tam kontrol sağlayacak hem de 2014’te ilhak ettiği Kırım ile doğuda Moskova destekli ayrılıkçı güçlerin büyük oranda kontrol ettiği Donbas’ı birbirine bağlayacak.

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