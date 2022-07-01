Göçmen trajedisinin tanıkları konuştu: Korkunç bir kan gölüydü

Fas’tan İspanya’ya geçmeye çalışırken sınırda geçen hafta hayatını kaybeden göçmenlerin cesetlerinin üst üste yığıldığı görüntüler dünyayı ayağa kaldırmıştı. Tepkiler sürerken olaydan sağ kurtulmayı başaran bazı göçmenler yaşadıkları dehşeti İspanyol basınına anlattı. İnsan hakları örgütleri ölenlerin kimliklerinin bile araştırılmadığını belirtiyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Melilla kentine geçmeye çalışırken sınırda hayatını kaybeden göçmenlerin yaşadığı trajedinin yankıları sürüyor.

24 Haziran'da yaşanan olayda İspanya ve Fas hükümetleri ölü sayısının 23 olduğunu açıklasa da tanıkların ifadesi, sivil toplum örgütlerinin araştırmaları ve ortaya çıkan görüntüler ölü sayısının çok daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Sınırdan geçmeye çalışırken hayatını kaybeden onlarca Afrikalı göçmenin cansız bedenlerinin üst üste atıldığı görüntüler göçmen trajedisinin boyutlarını ortaya koymuş ve dünyada büyük tepki çekmişti.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BİLE ARAŞTIRILMADI

İnsan hakları örgütleri ölen göçmenlere otopsi yapılmadığını ve kimliklerinin bile araştırılmadığını bildirirken olaydan sağ kurtulmayı başaran bazı göçmenler yaşadıkları dehşeti anlattı.

İngiliz Guardian gazetesine konuşan 20 yaşındaki Sudanlı Muhammed, sınırdaki yüksel teli geçerek İspanya toprağına geçmeyi başarınca büyük sevinç yaşadığını ama arkasına bakınca “kan gölü” gördüğünü söyleyerek “Korkunçtu, tam bir kan gölüydü. Çoğu arkadaşım ölü ya da yaralıydı” dedi.

Melilla'ya geçmeyi başaran 133 kişiden biri olan Muhammed, olayın İspanya hükümetinin söylediği gibi insan kaçakçılarının işi olmadığını ve kimseye para ödemediklerini, kendilerinin organize olarak sınırdan geçmeye çalıştıklarını belirtti. Yıllardır Avrupa'ya geçmeye çalıştığını anlatan genç, “Sonunda Avrupa'dayım ama uyuyamıyorum. Hangi arkadaşlarımızın öldüğünü, yakınlarımızın hayatta olup olmadığını bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

‘ORTADA MAFYA YOK’

El Pais gazetesine konuşan Hüseyin isimli bir göçmen de, olaydan İspanyol ve Faslı görevlileri sorumlu tutarak “İspanya Başbakanı Pedro Sanchez hangi mafyadan bahsediyor. Öyle bir şey yok, kimseye para vermedik. Çok büyük sıkıntılar yaşıyorduk ve birlikte sınırı geçmek için plan yaptık” dedi.

Geçen hafta Melilla sınırına yığılan yüzlerce göçmenden çoğunun Sudan'daki çatışmalardan kaçmaya çalışan sığınmacılar olduğu belirtiliyor. Faslı sınır görevlilerinin göçmenleri vahşice dövdüğü, ölenlerin cesetlerini üst üste yığdığı görüntülere tepkiler sürerken 50'den fazla sivil toplum örgütü uluslararası soruşturma çağrısı yapıyor.

İspanya hükümeti olaydan dört gün sonra soruşturma başlatırken, Fas da “yasa dışı olarak sınırı geçmeye çalışan ve güvenlik görevlileriyle çatışan” 65 kişinin yargılandığını açıkladı.

İlginizi Çekebilir BM'den İspanya-Fas sınırında ölen göçmenler için soruşturma çağrısı

İlginizi Çekebilir Kan donduran mülteci krizi: Cesetler üst üste yığıldı