Gökyüzü turuncuyla kaplanmıştı: Rusya, Ukrayna’yı suçladı
Donbas'ın Luhansk bölgesindeki şiddetli bombardımanların yaşandığı Severodonetsk kentinde, zehirli kimyasal olan nitrik asit tankı 31 Mayısta bombalandı. Luhansk Valisi Serhiy Haidai, aynı gün tankın hava saldırısında vurulduğunu belirterek kimyasal kirlenme konusunda halkı uyardı. Rusya Savunma Bakanlığı ise dün tankın Ukrayna Hava Kuvveleri tarafından patlatıldığını açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna’yı işgalinde üçüncü ay geride kalırken, Rus saldırıları, son dönemde, özellikle Ukrayna'nın doğusunda Dobas'ta yoğunlaştı.
Luhansk Valisi Haidai, resmi Telegram kanalından 31 Mayısta açıklama yaparak bir kimya tesisindeki nitrik asit tankının hava saldırısı sırasında bombalandığını duyurdu. Haidai, halk sağlığı için son derece tehlikeli olan nitrik asit kirlenmesi konusunda halkı bilgilendirerek havaya yayılan kirlenme konusunda uyarı yaptı.
Rusya Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili dün açıklama yaparak 31 Mayıs günü Ukrayna Hava Kuvvetlerine (AFU) bağlı 79. Havadan Taarruz Tugayının geri çekilen birimleri tarafından nitrik asit tankının havaya uçurulduğunu ileri sürdü. Tankın, AFU birlikleri tarafından Rus ordusunun ilerlemesini durdurmak için patlatıldığı ifade edildi.