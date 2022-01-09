Gölde facia: Kanyondan kaya teknenin üstüne düştü: Çok sayıda ölü var

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde bulunan Furnas Gölü'nde facia yaşandı...

Sozcu.com.tr

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Brezilya’nın turistik bölgelerinden Furnas Gölü’nde tekne turu yapıldığı sırada bir facia yaşandı… Çok sayıda teknenin gölde gezinti yaptığı sırada bir şelalenin yakınlarındaki yamaçtan dev bir parça ayrıldı ve büyük bir hızla suya düştü.

Kayalıkların altında bulunan tekneler paramparça olurken kayalıkların oluşturduğu dalgalar da diğer tekneleri alabora etti.

Yetkililer olay yerinde arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini açıklarken en az 7 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yetkililer 3 kişinin de kayıp olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. Öte yandan en az 9 kişinin de ağır bir şekilde yaralandığı belirtildi.

Minas Gerais İtfaiye Amiri Edgard Estevo düzenlediği basın toplantısında, yaşamını yitirenlerin kimliklerinin tespit edilmeye çalışıldığını aktardı.

Washington Post gazetesine konuşan yetkililer, batan dört tekneden ikisinin düşen kayalıkların altında kaldığını belirtirken en az 30 kişinin hastanelere kaldırıldığının da altını çizdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer normalde yağmurlu havalarda teknelere gölde gezinti izni verilmediğinin altını çizdi.

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