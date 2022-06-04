Gözler Türkiye’nin iadesini istediği siyasetçide: Ya hükümeti batıracak ya teröristlere destek sağlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye iadesini istediği Kürt asıllı İsveçli vekil Emine Kakabaveh ülkeyi karıştırdı. Kakabaveh'in gelecek hafta İsveç hükümetini düşürme olasılığı oluştu.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması sonrasında İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya yakınlaşması sonrasında Türkiye ile Batı bloğu arasında yaşanan gerilim devam ederken bütün gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’ye iadesini istediği Kürt asıllı İsveçli siyasetçi Emine Kakabaveh’te…

7 Haziran’da ülkenin Adalet Bakanı Morgan Johansson için yapılan güvensizlik oylamasında ret oyları çoğunlukta çıkarsa İsveç Başbakanı Magdalena Andersson istifa edeceğini söyledi. Ülkede seçime 3 ay kala böyle bir açıklama gelirken, uluslararası medyada yer alan haberlerde, son dönemde Kürt terör grupları sebebiyle baskı altında olan Andersson’u kurtarabilecek kişinin ise Türkiye’nin iadesini istediği Kakabaveh olduğu belirtildi.

PYD’YE DESTEK SÖZÜ DE ALMIŞ

Adalet Bakanı’nın geçer oy alması için tek bir oy yeterken bağımsız olarak parlamentoda yer alan Kakabaveh’in oyu ile birlikte İsveç’te hükümet düşmekten kurtulabilir. ABD merkezli Bloomberg’de yer alan haberde ise Kakabaveh’in kabineye destek vermesi sözüne karşılık Andersson’un partisinin terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’ye daha fazla destek sözü aldığını da aktardı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kakabaveh, “Eğer anlaşmamız netleşirse ben bu güvensizlik oylamasına destek vermeyeceğim. Şu an hükümetten yanıt bekliyorum” dedi. Salı günü yapılacak oylamanın ülke siyasetinin yanı sıra uluslararası ilişkiler için de kritik bir öneme sahip olacağı belirtiliyor.

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