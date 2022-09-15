Gri pasaport kaçakçılığında özel uçak devri! 6 ülkeden ortak operasyon

Türkiye'deki 'Gri pasaport' skandalına bir yenisi daha eklendi. Bir grup Türk kaçakçının 20 bin euro karşılığında insanları 'Gri pasaport' kullanarak özel uçaklarla Avrupa'ya kaçırdığı ortaya çıktı. 5 Avrupa ülkesi ve ABD polisi, çeteyi çökertip uçaklara, nakit para ve para sayma makinesine el koydu. İşte akıllara durgunluk veren insan kaçakçılığının detayları...

Ali GÜLEN

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Malatya’da ortaya çıkan, ardından Elazığ ve Ordu’ya sıçrayan ‘Gri pasaport’la yurt dışına insan kaçırma skandalı büyük yankı uyandırmıştı.

2020 ve 2021 yıllarında yaşanan ve onlarca kişinin diplomatik ‘Gri pasaportla’ Avrupa'ya gönderilmesinden sonra, şimdi de ‘Gri pasaport’ ayarlayan bir çeteye, kişi başı 20 bin euro verenlerin, ‘özel uçaklarla’ Avrupa'ya kaçırıldığı belirlendi.

Akıllara durgunluk veren insan kaçakçılığı şöyle yaşandı;

Türkiye'nin güneydoğusundan getirilen kaçaklara önce ‘Gri pasaport’ ayarlandı sonra da bu kişiler özel uçaklara bindirildi. Uçağın rotası Türkiye- Karayip Adaları olarak belirlendi ancak her defasında uçaklar, Avrupa'nın bir kentine indi.

Ara durak olarak kullanılan bu kentlerde uçaklardan indirilen yolcular, hemen pasaportlarını yırtıp indikleri ülkeden iltica talebinde bulundu. Bu yolla onlarca kişinin kaçırıldığı belirlendi.

5 KİŞİLİK ÇETE, 6 ÜLKE

Olayın fark edilmesinin ardından salı günü Alman, Belçika, İtalya, Avusturya, Fransa ve ABD polisi ortak operasyon düzenledi.

Polisin düzenlediği baskında aralarında Türklerin de olduğu 5 kişilik çete çökertildi. Çetenin iki üyesinin Belçika'da yaşadığı açıklandı.

OPERASYON MERKEZİ: BRÜKSEL

Operasyon Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapıldı. ABD uçuş rotalarını ve gidilen yerleri, durulan ara durakları tespit etti. Operasyonu ise Europol (Avrupa Polis Birimi) yaptı.

İnsan kaçakçılarının ayrıca gittikleri yerde otelleri dolandırdıkları ve uçak şirketlerine de borçlandıkları belirlendi.

Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, kaçakçılıkta kullanılan uçaklara da Belçika Polisi el koydu. Kaçakçıların üzerinde bulunan nakit paralarla, kaldıkları yerdeki para sayma makinelerine de el konuldu.

PASAPORT GERÇEK, DİPLOMAT SAHTE

Kaçaklara çıkarılan diplomatik Gri pasaportlar yok edildiği için bunların sahte olup olmadığı henüz bilinmiyor. Gri pasaport diplomat olmayan kişilere verildiği için ‘sahtekarlık’ sayılıyor.

FETÖ'nün Türkiye'de etkin olduğu dönemde başlayan ‘Gri pasaport’la insan kaçakçılığının, tüm önlemlere rağmen sürmesi şaşkınlık yarattı. Yaşanan skandal Avrupa basınında da geniş yer buldu.

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