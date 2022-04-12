Guardian: Silah bulmakta zorlanan Rusya, İranlı kaçakçılardan yardım istiyor

Ukrayna’da 48 gündür devam eden savaşta beklediği başarıyı elde edemediği, ağır asker ve silah kaybı yaşadığı söylenen Rusya’nın, yaptırımlar nedeniyle silah bulmak için yüzünü İranlı kaçakçılara döndüğü bildirildi.

Sozcu.com.tr

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İngiliz Guardian gazetesi, yaptırımlar nedeniyle askeri ekipman bulmakta zorlanan Rusya'nın Ukrayna'da İranlı kaçakçılar tarafından Irak'tan getirilen silahları kullandığını yazdı. İran destekli Iraklı milis güçlere ve konuyla ilgili bilgi sahibi istihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, tanksavar füze ve füze fırlatma sistemlerinin Irak'tan temin edildiği belirtildi. Ayrıca Rus S-300'lerine benzeyen İran yapımı bir Bavar 373 füze sisteminin de İran tarafından Rusya'ya bağışlandığı kaydedildi.

Guardian, Rusya'nın silah bulmak için silah kaçakçılarına başvurmasının askeri stratejide büyük bir değişim olduğuna dikkat çekti. Ukrayna işgali sonrasında büyük yaptırımlarla karşı karşıya olan Rusya'nın silah ve mühimmat bulmakta zorlandığı, bu nedenle Suriye savaşındaki müttefiki İran'dan yardım istemek zorunda kaldığı ifade edildi.

“İRAN, RUSYA’NIN KAYBETMESİNİ İSTEMİYOR”

2003'te ABD'nin işgal ettiği Irak, yıllardır devam eden silah sevkiyatı nedeniyle bölgenin başlıca silah kaçakçılığı merkezi haline geldi. Batılı ülkelerden gelen çok sayıda askeri ekipman da son yıllarda ABD karşıtı ve İran destekli Şii savaşçıların eline geçti. Bu silahların önemli bölümünün kaçakçılar ağı aracılığıyla geçen ay Irak'tan İran'a transfer edildiği, buradan da deniz yoluyla Rusya'ya gönderildiği söyleniyor.

Irak'taki Haşdi Şabi örgütünden bir kaynak da bu ay başında iki Astros II roket fırlatma sistemini İran'a gönderdiklerini belirterek “Bu silahlara ne olacağı umurumuzda değil çünkü artık onlara ihtiyacımız yok. ABD'ye karşı kullanılmaları bizi mutlu eder” dedi.

Uzmanlar, Rus ordusunun şu anda Ukrayna'daki en acil ihtiyacının füze olduğuna dikkat çekiyor. Carnegie Orta Doğu Merkezi'nden Mohaned Hage Ali, “Bu tür gelişmiş silahlar Ukrayna'da sahada büyük değişim yaratır. Çin gibi ülkeler yeni yaptırımlar nedeniyle Rusya'ya silah verme konusunda çok dikkatli. Bu eksenin bir parçası olan İran ise Rusya'nın çatışmayı kaybetmesini istemiyor” diye konuştu. Ali, “Putin yönetiminin Ukrayna savaşını kaybetmesinin İran ve Rus desteğine bağımlı Suriye'ye de olumsuz yansımaları olacağını” ifade etti.

Kapsamlı yaptırımlar nedeniyle askeri ekipman, yedek parça ve silah bulmakta zorlandığı söylenen Rusya'da, silah üreticilerinin yedek parça bulamadıkları için bozulan ekipmanları ve tankları tamir edemediği haberleri daha önce basına yansımıştı. Moskova ise yeterli silaha ve askeri ekipmana sahip olduğunu savunuyor.

Ukrayna'da ağır kayıplar veren Rusya, geçen ay başkent Kiev çevresinden askerlerini geri çekerek ülkenin doğusunda kısmen ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesine yoğunlaşma kararı almıştı.

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