Güney Kıbrıs’tan dikkat çeken hamle: Savaş helikopteri aldılar

Türkiye ve Yunanistan arasında gerilim son dönemde karşılıklı açıklamalarla giderek artarken, Güney Kıbrıs’tan da dikkat çeken bir hamle geldi.

Sozcu.com.tr

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Fransız Airbus Helicopters şirketiyle 6 savaş helikopteri satın almak için anlaşma imzaladı.

Associated Press'in haberine göre, anlaşma en az 6 helikopter daha satın alınması seçeneğini de içeriyor. H145M tipi savaş helikopterlerinin satış bedeliyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

TÜRKİYE’YE GÖZDAĞI

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Charalambos Petrides, helikopterlerin gece ve gündüz faaliyet göstererek tam isabetle hedefi vurabildiğini, istihbarat faaliyetlerinde kara operasyonlarına destek verebildiğini belirtti.

Petrides, “Yeni Airbus saldırı helikopterleriyle uluslararası ve bölgesel ortaklıklarımızı güçlendirebileceğiz, bölge ülkeleriyle ortak faaliyetleri artıracağız” dedi. Türkiye'ye karşı açıklamalar da yapan Rum bakan, “Türkiye'nin adadaki varlığı nedeniyle savunma konusunda taviz veremeyeceklerini” belirterek “Ülkemizin savunması ve ulusal güvenliği tartışmaya açık değildir” diye konuştu.

Sovyetler Birliği döneminden kalan saldırı helikopterlerini satmaya çalışan Güney Kıbrıs, savunma ekipmanını diğer Avrupa Birliği ülkelerinin standartlarına uygun hale getirmeyi amaçladığını savunuyor.

AP, Güney Kıbrıs'ın bu hamlesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tepkiye yol açtığını da aktardı. Habere göre KKTC’li yetkililer, GKRY’nin saldırı helikopteri alma kararını “provokasyon” olarak niteledi.

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