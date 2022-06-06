Güney Kore ve ABD’den Kuzey Kore’ye misilleme

Kuzey Kore’nin son balistik füze denemesine Güney Kore ve ABD’den misilleme geldi.

Sozcu.com.tr

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Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin son balistik füze denemesine yanıt olarak sekiz füze fırlattı. Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, iki ülkenin bu sabah karadan karaya sekiz füze fırlattığı bildirildi.

Denemelerin, Güney Kore'nin Kuzey Kore'deki hedefleri vurma konusundaki kapasite ve hazırlığını ortaya koymayı amaçladığı belirtildi.

Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD'nin askeri tatbikatlarını tamamlamasından bir gün sonra, dün yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirmişti. Söz konusu balistik füze denemesi, 2022 yılının başlangıcından bu yana yapılan 18. füze denemesi oldu.

Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'ye kaşı daha sert adımlar atılacağını belirtmiş, bölgede ABD'yle ortak tatbikatların artırılmasına karar verilmişti.7

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