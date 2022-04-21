Haiti’de uçak otoyola düştü: En az 6 kişi öldü

Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Haiti son yıllarda altyapıya ve ekonomiye büyük zarar veren doğal afetlerden de etkilendi.

Başkan Jovenel Moïse’in geçen yıl Temmuz’da öldürülmesinin ardından ülkede siyasi kriz de yaşanırken, ülkenin çeşitli kentlerinde sık sık silahlı gruplar arasında çatışmalar da meydana geliyor.