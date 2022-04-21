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Haiti’de uçak otoyola düştü: En az 6 kişi öldü

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de küçük bir uçağın otoyola düştüğü kazada en az 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yayınlanma: 16:34 - 21 Nisan 2022 Güncellenme:
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Haiti’de uçak otoyola düştü: En az 6 kişi öldü

Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’den kalkan küçük bir uçak, güneydoğudaki liman kasabası Jacmel’e giderken, başkent yakınlarındaki Carrefour banliyösünde düştü.

Uçağın otoyola düşmesi sonucu, yolda bulunan birkaç kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Kazada, aralarında pilotun da bulunduğu en az 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

A man carries a seat near the site where a small plane crashed in Port-au-Prince, 20 April 2022

Yetkililer, kazanın, motor arızası sonucu meydana geldiğini duyurdu.

Ülkenin sivil havacılık otoritesi, uçağın kalkıştan yaklaşık 20 dakika sonra bir tehlike sinyali gönderdiğini söyledi. Başbakan Ariel Henry, kurbanların ailelerine başsağlığı dilerken, kazayı ‘trajedi’ olarak değerlendirdi.

Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Haiti son yıllarda altyapıya ve ekonomiye büyük zarar veren doğal afetlerden de etkilendi.

Başkan Jovenel Moïse’in geçen yıl Temmuz’da öldürülmesinin ardından ülkede siyasi kriz de yaşanırken, ülkenin çeşitli kentlerinde sık sık silahlı gruplar arasında çatışmalar da meydana geliyor.

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