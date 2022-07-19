Hamaney’den Erdoğan’a: Türkiye’nin Suriye operasyonu bölgeye zarar verir

Bütün dünyanın gözü bugün İran’daki zirveye çevrilmişken, Erdoğan ile bir araya gelen İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmî ziyarette bulunmak üzere gittiği İran’da, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından resmî törenle karşılandı. Erdoğan daha sonra İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya geldi.

İran devlet televizyonu, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Suriye zirvesi için Tahran’da bulunan Erdoğan’a, Suriye’ye askeri bir saldırının bölgeyi istikrarsızlaştıracağını söylediğini aktardı.

Habere göre Hamaney, “Suriye’ye yapılacak herhangi bir askeri saldırı bölgeye zarar verecek ve teröristlere fayda sağlayacaktır.” dedi.

2016’dan bu yana Suriye’nin kuzeyinde dört operasyon düzenleyen Türkiye, sınır boyunca 30 kilometrelik (20 mil) derin “güvenli bölgeleri” genişletmek için daha fazla askeri operasyon başlatacağını açıklamıştı.

Erdoğan’ın bu açıklamaları başta bölgede aktif olan ABD ve Rusya’nın tepkisini çekmişti. Bölgede aktif olan bir diğer ülke olan İran’ın ise bugün gerçekleşecek görüşmelerde Suriye için arabuluculuk yapmaya çalışacağı duyurulmuştu.

ERDOĞAN-REİSİ ORTAK BASIN TOPLANTISI

Tahran’daki ziyaretleri kapsamında Erdoğan, Reisi ile ortak bir basın toplantısı da düzenledi. İran Cumhurbaşkanı Reisi, basın toplantısında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki iş birliği ve yatırımlara değinirken, “Türkiye ile ortak sanayi projeleri, bilim teknoloji alanında ortaklıklar da müzakere konularımızın arasındaydı. İki ülke arasındaki mevcut doğalgaz anlaşmasının da süresinin uzatılması için çabalarımızı sürdürüyoruz. Bu sayede doğalgaz ihracat hacmimiz de artacaktır.” dedi.

Öte yandan bugün Tahran’a giden Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek ve Üçlü Zirve Toplantısı'na katılacak.

On yılı aşkın bir süredir kaosun ve şiddetin hüküm sürdüğü Suriye’de İran ve Rusya yönetimleri Beşar Esad’ı desteklerken Türkiye ise muhalifleri destekliyor.

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