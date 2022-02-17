Hanau vahşeti 2’nci yılında kınanıyor

Almanya'non Frankfurt’a yakın küçük kenti Hanau’da, iki yıl önce 19 Şubat günü ırkçı katil Tobias Rathjen’in katlettiği 4’ü Türk, 9 kurban cumartesi günü anılıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İki ayrı olay yerinde anma törenleri yapılacak. Türk temsilcilikleri, dernekler, vatandaşlar ve bazı kurban yakınlarının katılacağı anma töreninde, “ırkçı saldırıların bir daha yaşanmaması için” önlemler alınması görüşülecek.

SALDIRININ HABERCİSİ

Bu arada Hessen Türk Dernkerleri İnisiyatif Platformu (HTDİP), saldırıdan sonra geçen 24 yılda, Alman siyasilerin politik zayıflık ve iflasının ortaya çıktığını vurguladı.

Açıklamada, Hanau saldırısından önce yaşanan ırkçı saldırıların bunun adeta bir habercisi olduğuna vurgu yapılarak, “Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu – HTDİP olarak Hessen hükümetine çağrıda bulunuyor ve artık Almanya'daki herkes için çok ciddi tehdit haline gelmiş ırkçı ve aşırı sağ yapılanmalarına karşı acil önlemler almaya ve kurban yakınlarına da her yönüyle gecikmeksizin yardıma çağırıyoruz” denildi.

Açıklamada şu sözlere yer verildi: “Soruşturma sürecinin hızlı ve şaffaf ilerlemesi, kurban yakınlarının dertleri, talepleri ve finansal ihtiyaçlarının giderilmesi gibi toplumsal beklentiler, ne yazık ki mağdur aileler toplumsal baskı oluşturmayana kadar Hessen Eyalet Hükümeti kendi iradesiyle şimdiye kadar adım atmamıştır. Olayın üstünden 24 ay gibi uzun ve yıpratıcı bir zaman geçmesine rağmen hala aynı vurdumduymaz politikaların devam ettiğini üzüntüyle takip etmekteyiz.”

İlginizi Çekebilir Almanya'da corona kısıtlamaları gevşetiliyor

İlginizi Çekebilir Almanya'da 'Yusuf Yerkel' protestosu! Tepkiler dinmiyor