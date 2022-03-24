Harabeye dönen binalar önünde çello çalarak yardım istedi

Ukrayna’nın Harkov kentinde Denis Karachevtsev isimli çellist, Rus saldırılarına harabeye dönen binalar önünde çello çalarak, kentte zarar gören yapılarını onarmak için başlattığı yardım kampanyasına destek istedi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 28 gündür devam ederken, Harkov'da yüzlerce bina hasar gördü. Denis Karachevtsev isimli çellist, Harkov'da Rus saldırılarına harabeye dönen binalar önünde çello çalarak, zarar gören yapılarını onarmak için başlattığı yardım kampanyası için destek istedi.

Karachevtsev, çellosunu çaldığı görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşarak, “Merhabalar. Benim adım Denis Karachevtsev. Ben Harkovlu bir çellistim. Kahramanca savaşı atlatmaya çalışan şehrimi çok seviyorum. Yardım edebileceğimize inanıyorum. Savaş bittikten sonra biz şehrimizi ve ülkemizi yeniden inşa edeceğiz. Harkov'un sokaklarında insani yardıma ihtiyacı olanlar ve mimarinin yeniden inşası için kendi kampanyamı başlatıyorum. Birlikte şehrimizi inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Karachevtsev ayrıca, yardım etmek isteyenler için gönderisinin altında hesap numaraları paylaştı.

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