Herkesin başbakan sandığı kadın kraliyeti trolledi: Yarın saraya geliyorum

Twitter’da birçok kişi, İngiltere’nin yeni başbakanı Liz Truss yerine Liz Trussell isimli bir kadına kutlama mesajı gönderdi. Bu isimler arasında İsveç Başbakanı Magdalena Andersson bile vardı. Kutlamaları geri çevirmeyen Trussell, Andersson’a ‘Seni yakında ziyaret etmek için sabırsızlanıyorum. Köfteleri hazırla” yanıtını verirken, İngiliz Kraliyet ailesine de “Yarın saraya geliyorum” diye seslendi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere'de Dışişleri Bakanı Liz Truss dün yapılan oylamada ülkenin yeni başbakanı seçilirken, sosyal medyada birçok kişi yanlışlıkla Liz Trussell isimli bir kadına kutlama mesajı gönderdi.

Twitter'daki ismi ‘liztruss' olan bir kullanıcı, kendisini Liz Truss sanan çok sayıda siyasi liderin ve ünlü ismin mesaj yağmuruna tutuldu. Bazı isimler kutlama mesajı paylaşırken bazı kullanıcılar da Muhafazakar Parti politikalarını yerden yere vurdu.

Yanlış kişiye mesaj atan isimler arasında İsveç Başbakanı Magdalena Andersson bile vardı.

Kutlamalar geri çevirmeyen Liz Trussell, gelen mesajlara esprili yanıtlar vermeyi ihmal etmedi. Trussell, hatasını geç fark edip tweet'ini silen İsveç Başbakanı Andersson'a ‘Seni yakında ziyaret etmek için sabırsızlanıyorum. Köfteleri hazırla” yanıtını gönderdi.

KRALİYETE DE MESAJ GÖNDERDİ: YARIN GELİYORUM

“Krizi fırsata çeviren” kullanıcı, yeni başbakanın göreve atanmak için Kraliçe 2. Elizabeth'e bugün yapacağı ziyarete de atıfla, İngiliz Kraliyet ailesini etiketleyerek “Yarın müsait olacağım, saraya geliyorum” diye yazdı.

Bazı kullanıcılarsa, zekice yanıtlarıyla Liz Trussell'ın başbakan olmayı Liz Truss'tan daha fazla hak ettiği yorumunda bulundu.

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