Hindistan’da çikolata krizi: Sosyal medyada gündem oldu

Hindistan'da Lord Jagannath, Balabhadra ve Mata Subhadra'nın resimleriyle süslenen KitKat ambalajı krize neden oldu. Çoğu Hintli tepkilerini sosyal medyadan dile getirirken, Nestle geri adım atarak özür mesajı yayımladı.

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Hindistan’da, Nestle tarafından üretilen KitKat marka çikolatanın ambalajı olay oldu. Üzerinde Hindu tanrıları bulunan ambalajlı kaplı KitKat’ın üretimi tepkiler üzerine durduruldu.

KitKat tarafından Hindistan için özel olarak üretilen seride Lord Jagannath, Balabhadra ve Mata Subhadra’nın resimleriyle süslenmiş çikolata ambalajı yer alıyor. Ancak Hindistan halkı, çikolataların kaçınılmaz olarak çöp kutularına ve sokaklara atılacağına dair endişeli. Çünkü bunun Tanrılarına saygısızlık olacağı görüşünde…

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Lord Jagannath’ın bir resmini içeren KitKat ambalajı ise sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Bir Twitter kullanıcısı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Lütfen fotoğrafları kaldırın…” dedi.

Başka bir Twitter kullanıcısı, ise ‘Odisha kültürüne ve Kitkat’ta Lord Jagannath, Balabhadra ve Subhadra’ya sahip olmanın bir onur. Ancak ambalajları çöp kutusuna atmak veya yanlışlıkla üzerine basmak tanrılara hakaret olur’ yorumunu yaptı.

NESTLE ÖZÜR MESAJI YAYIMLADI

Nestle’ye göre ambalajlar ‘Hint kültürünü yansıtmak’ için tasarlandı. Ancak tepkilerin ardından şirket geri adım atarak, özür mesajı yayınladı.

Nestle’den bir sözcü, “Konunun hassasiyetini anlıyoruz ve kastımız olmadan kimsenin duygularını incittiysek üzgünüz. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.” dedi.

Sözcü, ‘İnsanları sanat ve zanaatkarlar hakkında bilgi sahibi olmaya teşvik etmek istedik. Konunun hassasiyetini anlıyoruz ve istemeden insanların duygularını incittiysek üzülüyoruz.’ ifadeleriyle sözlerini sürdürdü.

Hindu nüfusuna karşı saldırgan olduğunu kanıtlayan Kitkat’lar, başlangıçta Hindu milliyetçiliğinin son zamanlarda arttığı Hindistan’ın bir doğu eyaleti olan Odisha’da dağıtıldı.

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