Hindistan’da gerilim: Camilerin sesini kıstırdılar

Müslümanlar ile Hindular arasında tansiyonun yüksek olduğu Hindistan'da ezan gerilimi patlak verdi.

Sozcu.com.tr

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Hindistan’da ezan krizi patladı… Müslümanlar ile Hindular arasında gerilimin yüksek olduğu ülkede, Hindu siyasetçilerin Nisan ayında gündeme getirdiği, “Camiler ve din alanlarında ses limiti uygulanmalı” çağrısında tansiyon yükseliyor.

Bölgesel bir Hindu partisi olan Maharashtra Navnirman Sena’nın lideri Raj Thackeray, “Eğer uygulanmazsa Hindular, protesto için camilerin dışında Hindu duaları edecek” dedikten sonra çok sert açıklamalarda bulundu.

288 sandalyeli mecliste sadece bir koltuğu bulunan partiye liderlik eden Thackeray, “Eğer din kişiye özel bir şeyse neden Müslümanların yılın 365 günü hoparlörleri kullanmasına izin veriliyor. Hindu kardeşlerim, kız kardeşlerim annelerim bir araya gelelim ve bu hoparlörleri indirelim” dedi.

Özellikle Ramazan döneminde böyle bir çağrı yapılması Müslümanların tepkisini çekerken son dönemde iktidardaki Hindu milliyetçi partisi Bharatiya Janata Partisi (BJP) de benzer yönde açıklamalarda bulunmuştu. BJP’den bazı liderler de son haftalarda dine dayalı evlilik ve miras konularını gündeme getirmişti.

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan ülkenin önde gelen din insanlarından ve Mumbai’deki en büyük caminin imamı Muhammed Kazi, olayların büyümemesi için camilerdeki hoparlörlerin sesini kıstıklarını açıkladı. Kazi, “Ezan sesi siyasi bir konu oldu ve ben bu tartışmaya girmek istemiyorum” ifadesini kullandı.

Hindistan’ın bağımsızlığını kazanmasından beri Müslümanlar ile Hindular sık sık karşı karşıya gelirken en son 2020’de benzer bir gerilim yaşanmış ve çok sayıda insan yaşamını yitirmişti.

Olayların büyümesini istemeyen yerel yönetim ve güvenlik güçleri de bu ayın başında din insanlarıyla bir toplantı yapmış ve hoparlörlerin sesinin kısılması gerektiğini açıklamıştı. Güvenlik güçleri 10 milyondan fazla Müslüman ve 70 milyondan fazla Hindu’nun yaşadığı Maharashtra’da çatışma çıkmasından endişe ettiklerini duyurdu.

Maharashtra Navnirman Sena’dan yetkililer Müslümanların hedef alınmadığını, gürültü kirliliğini azaltmak için bütün ibadet alanlarında bu önlemin alındığını iddia etti.

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