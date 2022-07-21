Hindistan’ın 15’inci Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu oldu! Bir ilk gerçekleşti

Hindistan'ın 15’inci cumhurbaşkanı, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) adayı 64 yaşındaki eski öğretmen Draupadi Murmu oldu. Hindistan’da ilk kez bir kabile mensubu cumhurbaşkanlığı görevine getirildi.

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Hindistan'da 15'inci cumhurbaşkanını seçmek için parlamentoda 18 Temmuz'da yapılan oylamanın sonuçları açıklandı.

İktidardaki Bharatiya Janata Partisi’nin (BJP) adayı 64 yaşındaki eski öğretmen Draupadi Murmu'nun Hindistan'ın yeni cumhurbaşkanı olduğu aktarıldı.

BİR İLK YAŞANDI

Murmu'nun seçilmesi ile Hindistan'da ilk kez bir kabile mensubu cumhurbaşkanlığı görevine getirilmiş oldu. Murmu, mevcut Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind’in 24 Temmuz'da görev süresinin dolmasının ardından koltuğu devralacak ve eski Cumhurbaşkanı Pratibha Patil’den sonra ülkenin ikinci kadın cumhurbaşkanı olacak.

Odisha eyaletinde yer alan Mayurbhanj ilçesine bağlı Baidaposi köyünde 1958 yılında dünyaya gelen Murmu, Hindistan’ın en büyük kabile gruplarından biri olan Santhal'a mensup. Murmu, 2015-2021 yıllarında ise Jarkand eyaletinin ilk kadın valisi olarak görev aldı.

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