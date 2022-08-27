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Hollanda’da kamyon, sokak partisine daldı: 4 ölü, 8 yaralı

Hollanda'nın Nieuw Beijerland bölgesinde bir kamyonun sokak partisine dalması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

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Hollanda’da kamyon, sokak partisine daldı: 4 ölü, 8 yaralı

Hollanda’nın Güney Hollanda eyaletindeki Nieuw Beijerland bölgesinde bir kamyon, sokak partisine daldı.

Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edilmesi üzerine yetkililer, ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

SÖFÖR SORGULANACAK

Olayda yara almadan kurtulan kamyon şoförü, polis tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Aracın frenlerinin bozulduğu ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tahmin ediliyor.

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